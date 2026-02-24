為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普警告各國別耍花樣　否則面臨更高關稅

    2026/02/24 01:36 中央社

    美國最高法院上週推翻總統川普的對等關稅措施，川普今天警告，若有國家因此選擇「耍花樣」，將面臨稅率高更多的關稅。

    綜合法新社和彭博報導，川普在社群媒體上寫道：「任何想拿最高法院荒謬的裁定『耍花樣』的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來『敲詐』美國的國家，將面臨稅率高更多的關稅，而且比他們近期同意的條件更糟糕。後果自負！」

    歐盟今天凍結對美歐貿易協議的批准進程。歐洲議會議員表示，他們希望在繼續推進之前獲得川普關稅計畫的更明確訊息。

    中國、日本、韓國和英國等其他主要貿易夥伴去年透過與美國談判達成貿易協議。白宮被問到川普的發文是否針對歐盟時暫未做出回應。

    美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他預期各夥伴會遵守與華府達成的關稅協議。

    最高法院上週裁定川普根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅超越職權後，川普隨即援引不同的法條宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅。

    川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）另一則發文中堅稱「身為總統，我不需要回國會取得關稅批准」。

    他還發出一篇長文聲稱最高法院的裁定實際上賦予他「更多的權力」。他形容這項裁定「荒謬、愚蠢，而且在國際上引起極深歧見」。

    不過他也寫道：「我可以利用『許可證』對外國採取非常『可怕』的行動，尤其是對那些數十年來『敲詐（我們）美國』的國家。」但他未明確解釋是何種行動。（編譯：盧映孜）1150224

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播