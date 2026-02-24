美日延伸嚇阻對話 劍指中俄核武威脅

美國與日本在華府國務院舉行「延伸嚇阻對話」，推進美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右），進一步提升同盟嚇阻與應對能力的共同決心。（法新社檔案照）

美國與日本18日在華府國務院舉行「延伸嚇阻對話」（EDD）。美方由國務院與戰爭部共同主持，日方則由外務省與防衛省共同主持。代表團成員包括日本統合幕僚監部、美軍參謀首長聯席會議、美國戰略司令部，以及美國印太司令部的代表。

美國國務院21日發佈新聞稿指出，此次對話推進美國總統川普與日本首相高市早苗，進一步提升同盟嚇阻與應對能力的共同決心。雙方重申，美國承諾動用包含核武在內的所有防禦能力，來保衛日本。雙方也重申日本支持美國維持和平的軍事行動，此舉有助於強化美國的「拒止性嚇阻」（deterrence by denial）。

代表團一致認同，美國的核武態勢與政策，加上日本擴大投資傳統防衛能力，對於嚇阻並在必要時應對區域侵略，扮演關鍵角色。

雙方討論中國快速、不透明且破壞穩定的核武擴張與測試，以及俄羅斯長期不遵守軍備管制的問題。美國重申進行多邊戰略穩定與軍控談判的必要性；日本對美國尋求達成更佳協議的意向表示歡迎，並強調納入中俄兩國的重要性。

雙方也觸及北韓推進核武與飛彈計畫的議題，並重申致力於實現北韓完全非核化。

此外，雙方也探討「美日延伸嚇阻指引」（U.S.-Japan Guidelines for Extended Deterrence）的重要性，並在日本防衛能力的支持下，強化同盟的戰略訊息傳遞、危機溝通與協調，以支撐美國的延伸嚇阻。

美日代表團也在會中進行定期的桌上兵推（tabletop exercise）。

