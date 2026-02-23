頭號毒梟斃命引報復 墨西哥暴力攻擊四起人心惶惶 總統籲民眾冷靜

墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）遭擊殺後，多地爆發武裝分子報復行動，總統薛恩鮑姆呼籲民眾保持冷靜。（歐新社）

墨西哥軍方22日在一次突襲行動中，擊殺墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），引爆犯罪集團與武裝分子在墨國境內多地發動報復攻擊，封鎖高速公路，並縱火焚燬車輛和商家。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，各州政府對安全情勢進行全面協調，國內多數地區仍維持日常活動，呼籲民眾注意並保持冷靜。

警察出身的歐塞奎拉綽號「金髮男」（El Mencho），遭美國懸賞1500萬美元（約4.7億台幣）。2009年創立的犯罪集團「哈里斯科新世代」（CJNG），發展為墨西哥最暴力的販毒集團之一。

歐塞奎拉死訊傳出後，墨西哥境內至少13個地區發生報復攻擊，迫使至少8個州暫停到校授課，法官也可視需要關閉法院。武裝分子在哈里斯科州封鎖超過20條道路，對超市、銀行和車輛縱火，並襲擊一座國民兵基地。

墨西哥政府對販毒集團發動大規模打擊行動後，往往會觸發廣泛報復行動，包括「西納羅亞」（Sinaloa Cartel）首腦古茲曼（Joaquin Guzman）之子歐維迪歐（Ovidio Guzman），與另一名首腦贊巴達（Ismael Zambada）分別在2023和24年落網後，引發大規模暴力。

