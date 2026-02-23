美國組建科技聯盟抗衡中國 印度成為最新成員

美國近日歡迎印度成為「矽盛世」（Pax Silica）聯盟最新成員，該聯盟旨在抗衡中國在新技術和人工智慧（AI）領域的影響力。圖為美國駐印度大使戈爾（左）、美國負責經濟事務的副國務卿海伯格（中）和印度電子資訊技術部部長克里希南（右）日前簽署了美印之間的《矽谷和平宣言》。（歐新社）

「華爾街日報」報導，美國近日歡迎印度成為「矽盛世」（Pax Silica）聯盟最新成員，該聯盟旨在抗衡中國在新技術和人工智慧（AI）領域的影響力。

「華爾街日報」指出，美印官員在宣布印度加入該聯盟時，未直接點名中國，但他們指出，中國試圖將其在稀土和其他供應鏈中的主導地位武器化，給因AI巨大需求而承壓的科技界帶來沉重壓力。

美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）受訪時表示，中國以一種完全不可接受的方式，對世界其他地區實施出口管制，但他也提及，該聯盟不僅僅是針對中國。

海柏格還說，該聯盟旨在為AI時代做準備，並確保全球AI監管不會扼殺創新，「我們正在經歷一場技術革命」。

印度加入該聯盟進一步推動美印關係回溫。去年，美國總統川普（Donald Trump）抱怨印度保護主義及大量購買俄羅斯石油，並於去年8月對印度加徵25%關稅，整體稅率升至50%，導致兩國關係緊張。

然而，在美國對俄羅斯主要國有石油公司實施制裁後，印度對俄國石油採購量下降，促使川普本月宣布與印度達成貿易協議，取消了針對俄油的25%關稅，剩餘的25%關稅稅率在未來幾天降至18%。

分析人士指出，川普政府正讓美印關係回到拜登政府（Joe Biden）將印度視為制衡中國戰略夥伴時的狀態。

