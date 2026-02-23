花數十萬度假險喪火場！日聲優夫妻踢爆北海道旅館「裝死冷處理」

與《旋風管家》漫畫作者結婚的日本著名女聲優兼童話作家淺野真澄，日前透露夫妻倆去年一起去北海道旅遊，結果險些命喪火場的驚魂記。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本著名女聲優兼童話作家淺野真澄，近期在社群平台發表一篇千字長文，透露自己與《旋風管家》漫畫作者畑健二郎結婚數年後，去年終於有時間一起去北海道度假，未料2人入住旅館當晚就遇到火災，甚至險些喪命，然而業者卻在事後裝死處理，於是決定公開這段經歷向大眾示警，消息一出，迅速引發各界譁然。

據了解，淺野真澄早在去年11月初，就在廣播節目與社群平台大致透露，她與老公畑健二郎在10月去北海道旅遊，在入住旅館當晚差點一起死在火災中的驚魂記；今年2月19日，淺野真澄再度提起這件事，並在社群平台X（原推特）發布一篇千字長文，更加詳細描述火災發生經過，以及業者非常糟糕又毫無人性的危機處理能力。

請繼續往下閱讀...

淺野真澄隱晦描述，她們入住的北海道溫泉旅館當時僅開業1年多，占地相當寬廣、僅提供4間獨棟且外型很時尚的高級別墅，住宿費用大約數十萬日圓。淺野真澄回憶，選擇那間旅館的原因，是因為她在查閱相關資料時，注意到館內有提供老公最喜歡的三溫暖設施，為了慶祝老公生日、讓他好好享受難得的休假，這才決定奢侈一回。

根據淺野真澄描述，2人入住當晚的凌晨約1點半左右，就被刺耳的警報驚醒，起身將門打開，發現房間內瀰漫濃煙，卻沒有在壁爐或是室內其他地方看到任何火焰，於是趕緊用電話聯繫業者，對方卻僅要求他們「開窗通風」，並未即時派人到場確認。由於警報遲遲未停，2人不敢大意繼續檢查，最終發現火勢從別墅外牆往內側悶燒。

淺野真澄表示，老公當機立斷通報消防局並再次聯繫業者，她則迅速把行李塞回汽車裡，當2人等到姍姍來遲的工作人員，卻不知道滅火器放在哪裡，甚至跟他們說「我去確認」後就直接消失了。後來消防車在凌晨3點左右到場滅火，2人則一起在寒夜中接受警方詢問，業者則在隔日向2人說明火災發生原因是「壁爐安裝不當」。

業者聲稱是因為他們安裝國外製造的壁爐，並未依照日本規格施工，導致煙囪穿牆處長期炭化，他們入住後點燃壁爐，煙囪因升溫引發「炭化火災」。淺野真澄指出，她查詢相關資料後發現，這類火災會產生無色無味的一氧化碳，一般火災警報器無法偵測，結果業者竟直白回應，他們所有房間與設施都沒設置任何一氧化碳偵測設備。

淺野真澄回憶，倘若事發當時她們不是待在臥室休息，而是繼續在壁爐所在客廳活動，後果恐不堪設想。此外，業者事後仍照價收取她們數十萬日圓住宿費，給2人的補償僅有2份烤布丁，且廚師還在剛從火場逃生的2人面前，直接開火現烤，把老公嚇得顫抖不已，也讓她清楚感受到業者展現何謂「別人的生命很廉價」這句話。

淺野真澄也質疑，明明一氧化碳偵測器可以用1萬日圓（約新台幣2067元）買到，業者為何完全不願意為了旅客提升住宿安全，甚至在出事後冷處理，還悄悄刪除官網與社群帳號的相關說明，至今都不願正視回應此事。淺野真澄也坦言，現在只要她看到與火災有關的報導，都會想起當時面對死亡的恐懼，以及感受到世界對生命的冷酷無情，同時也希望大眾在看到她與老公的這段經歷，能更加重視火災、一氧化碳帶來的危險性。

貼文發布至今，已累積超過2300多萬人次瀏覽，粉絲們除心疼2人的遭遇，也紛紛譴責業者輕賤人命的惡劣行徑，直言現實發生火災並不會像漫畫一樣，會有超人迅速施救。不少網友還當起柯南，從淺野真澄的貼文細節與北海道去年發布火災通報進行搜尋，發現位於北海道北廣島市、2024年9月才開幕且僅提供4棟別墅入住的「SONEKA」，去年10月中旬有被地方媒體報導「壁爐起火」，極可能是的事發旅館。

余談。焼き出されて隣のヴィラに移った日の夜、シェフがヴィラに来て夕食を提供してくれたのですが、食後のデザートが「焼きプリン」でした。目前でバーナーで炙るタイプの…着火したとき、夫の肩がビクッと震えたのが分かりました。そのとき感じた気持ちがそのまま、記事のタイトルになりました。 — 浅野真澄 / あさのますみ （@masumi_asano） February 23, 2026

ラジオでも話しましたが、火災を経験して、生と死は紙一重なんだということを思い知らされました。今も毎日そのことを考えながら暮らしています。… — 浅野真澄 / あさのますみ （@masumi_asano） November 6, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法