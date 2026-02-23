川普派醫療船示好 格陵蘭總理反嗆：我們看病免費

對於美國總統川普派遣醫療船的決定，格陵蘭總理尼爾森（圖）強調已有完善免費醫療體系。（路透）

美國總統川普雖表態不會以武力奪取格陵蘭，但尚未放棄取得該自治領土主權野心。近日他宣布向格陵蘭派遣一艘醫療船，目的是服務「未被妥善照護的病人」。對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）並不領情，強調格陵蘭已具有免費醫療體系。

川普21日在社群媒體發文宣布，在與擔任格陵蘭特使的路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）合作下，調派一艘醫療船赴格陵蘭「照顧許多生病卻沒受到照護的民眾」。

尼爾森22日在臉書發文回應美國醫療船議題，「我們獲知川普總統派遣美國醫療船到格陵蘭的構想，但本地已擁有為所有居民免費提供的公共醫療照護體系。」

尼爾森強調，格陵蘭仍保持與美國對話及合作的意願，但應該透過與官方談話，而非在社群媒體掀起波瀾。

格陵蘭、丹麥與美國上月就格陵蘭主權問題舉行三方會談。格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）稱當日的談話正面，但距離解決格陵蘭前途問題還有長遠路程要走。

