像被光束劃開的宇宙雞蛋！哈伯拍下罕見「蛋星雲」恆星臨終影像

哈伯望遠鏡拍下「蛋星雲」清晰影像，呈現恆星走向生命終章前的短暫階段，為研究恆星演化提供重要線索。（圖取自 NASA／ESA／Hubble）

哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）近日公布一張全新影像，清楚拍下距離地球約 1000 光年的「蛋星雲」（Egg Nebula），呈現一顆類似太陽的恆星走向生命終章前的短暫階段。這類畫面在宇宙中極為罕見，讓天文學家得以近距離觀察恆星臨終時的結構變化。

根據天文媒體《SPACE.com》報導，許多人誤以為恆星死亡必然伴隨著劇烈的超新星大爆炸，但「蛋星雲」打破了這個刻板印象。這是一顆老年恆星因為燃料耗盡，正溫和且持續地將外層物質一層層向外拋射。

請繼續往下閱讀...

這段過程被稱為前行星狀星雲：恆星走向星雲前的短暫過渡期，在廣袤的宇宙觀測史中非常罕見。根據科學家的觀測，這類恆星最終多會走向這一階段。

探照燈穿透塵埃 揭示恆星複雜形態

照片中令人驚豔的對稱光束與漣漪結構，呈現出恆星「脫殼」後的複雜形態。中心恆星被厚重塵埃遮蔽，宛如藏在蛋白中的蛋黃，強光只能從縫隙中溜出，形成探照燈般的視覺效果。

科學家推測，這種井然有序的結構可能是由隱藏在深處的伴星共同雕刻而成。這種交互作用讓外界能一窺恆星內部的細微變化，對理解恆星演化至關重要。

衰老恆星臨終前拋射出的元素與塵埃，最終都會散佈到太空中，成為孕育新星系與行星的「種子」。包含 45 億年前誕生的地球在內，許多行星系統的物質來源皆可追溯至此類演化過程。

天文學家透過這次捕捉到的細節，持續追蹤宇宙中的物質循環與再利用機制。這次觀測為理解太陽系如何從古老星塵中誕生，提供了更多具體的實證依據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法