    扯！南韓2國中生駭入首爾共享自行車系統 竊取462萬用戶個資

    2026/02/23 16:19 即時新聞／綜合報導
    南韓首爾共享自行車系統被2名國中生駭入，竊取462萬個帳號的個資。（圖擷自따릉이官網）

    太離譜！南韓首爾共享自行車「따릉이（Seoul Bike）」，於2024年6月被2名國中生駭入，竊取462萬個帳號的個資，警方今（23日）宣布將2人移交檢方偵辦。

    《YTN》報導，這2名國中生目前已是高中生，他們透過社群媒體成為好友，並且都自學了駭客技術。警方表示，2人在發現共享自行車伺服器的漏洞後，透過Telegram討論駭入過程，在短短2天內取得462萬名用戶的個資。

    警方指出，遭竊取的資訊包含用戶手機號碼、住址、出生年月日、體重，至於姓名、住民登錄證號碼並未外洩。在2嫌落網後，其中1人透露自己之所以犯案，是因為好奇和想要炫耀自己的技術，另1人則保持沉默。

    雖然目前沒有證據顯示上述個資被賣給第三方，但警方認為，嫌犯駭入自行車系統的行為，應該還是以出售個資為目的，之後將由檢方釐清是否存在相關交易。

    另外，負責管理共享自行車的「首爾施設公團」，對於伺服器的管理存在疏失，讓駭客不用進行身分驗證就能取得用戶個資，當局之後也考慮究責。

