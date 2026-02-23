為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大規模示威畫面曝！伊朗抗議活動再爆 學生怒嗆：哈米尼去死

    2026/02/23 16:22 即時新聞／綜合報導
    伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議，他們怒批最高領袖「哈米尼去死」，並與親政府的「巴斯杰」民兵組織爆發衝突。（法新社）

    伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議，他們怒批最高領袖「哈米尼去死」，並與親政府的「巴斯杰」民兵組織爆發衝突。（法新社）

    隨著伊朗各大學新學期開始，多地再度爆發學生反政府示威抗議，他們怒批最高領袖「哈米尼去死」，或高喊巴勒維流亡王儲「國王萬歲」，並與親政府的「巴斯杰」（Basij）民兵組織爆發衝突。

    綜合外媒報導，新學期的開始，伊朗學生抗議活動再度爆發，德黑蘭各大校園紛紛舉行了集會、遊行和靜坐示威，以紀念抗議活動中的受害者並譴責安全部隊，有學生在聚會中高喊巴勒維流亡王儲「國王萬歲」。部分示威活動升級為暴力衝突，學生與校園外的「巴斯杰」民兵發生衝突，造成多人受傷。

    另外，在悼念抗議活動罹難者的追悼會上，也出現了反政府的聲音，在悼念一位在抗議活動中喪生的年輕人的清真寺外，許多人高喊：「如果一個人死了，就會有千人站在他身後。」同時不時傳出「哈米尼去死」的口號。

    公寓大樓內也到處張貼出反政府口號，例如「殺害兒童的共和國去死」等等；報導指出，伊朗當局稱，鎮壓行動中約有3000人死亡，但總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA），死亡人數超過7000人，被捕人數超過5萬人。

    伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議。（法新社）

    伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播