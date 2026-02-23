大規模示威畫面曝！伊朗抗議活動再爆 學生怒嗆：哈米尼去死

伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議，他們怒批最高領袖「哈米尼去死」，並與親政府的「巴斯杰」民兵組織爆發衝突。（法新社）

隨著伊朗各大學新學期開始，多地再度爆發學生反政府示威抗議，他們怒批最高領袖「哈米尼去死」，或高喊巴勒維流亡王儲「國王萬歲」，並與親政府的「巴斯杰」（Basij）民兵組織爆發衝突。

綜合外媒報導，新學期的開始，伊朗學生抗議活動再度爆發，德黑蘭各大校園紛紛舉行了集會、遊行和靜坐示威，以紀念抗議活動中的受害者並譴責安全部隊，有學生在聚會中高喊巴勒維流亡王儲「國王萬歲」。部分示威活動升級為暴力衝突，學生與校園外的「巴斯杰」民兵發生衝突，造成多人受傷。

請繼續往下閱讀...

另外，在悼念抗議活動罹難者的追悼會上，也出現了反政府的聲音，在悼念一位在抗議活動中喪生的年輕人的清真寺外，許多人高喊：「如果一個人死了，就會有千人站在他身後。」同時不時傳出「哈米尼去死」的口號。

公寓大樓內也到處張貼出反政府口號，例如「殺害兒童的共和國去死」等等；報導指出，伊朗當局稱，鎮壓行動中約有3000人死亡，但總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA），死亡人數超過7000人，被捕人數超過5萬人。

伊朗多地再度爆發學生反政府示威抗議。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法