川普考慮動武 伊朗恐策動代理人在美歐報復恐攻

《紐約時報》22日報導，隨著美國總統川普考慮對伊朗發動軍事行動，安全官員正密切關注日益令人擔憂的跡象，即伊朗可能指使區域代理人組織對美國在歐洲和中東的目標發動報復性恐怖攻擊。

據報導，美國和其他西方國家安全官員向紐時透露機密情報評估結果，雖尚未發現任何具體的陰謀，但他們表示，日益頻繁的「情報絮語」（chatter，間諜術語，指對恐怖份子攔截到的通訊總量與頻率）表明，存在一定程度的襲擊計畫和協調行動。

情報和反恐官員也擔心，德黑蘭可能拉攏葉門叛軍「青年運動」，恢復對紅海西方船隻的攻擊。歐洲方面也擔憂真主黨潛伏小組，甚至開打（al-Qaeda）及其附屬組織可能奉命攻擊美國軍事基地或大使館。一位美國高階官員表示，政府分析人員正在追蹤「大量」活動和計畫，但目前尚不清楚什麼會引發攻擊。

美國情報安全顧問公司「蘇凡集團」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「伊朗可以透過代理人發動恐怖襲擊，這將增加美國任何軍事行動的成本。」

這種不確定性進一步加劇川普政府對伊軍事行動的難度。川普尚未明確表態目標，從對軍事目標進行有限打擊到推翻伊朗最高領袖哈米尼等選項眾多，而圍繞這些目標的模糊性可能導致伊朗政府將美國領導的軍事行動視為生存威脅。

因此，伊朗可能會以不同於6月美以兩國發動攻擊期間，也不同於2020年美軍暗殺伊朗革命衛隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼之後的方式，升級與美國和以色列的衝突。

五角大廈近幾週來持續中東地區加強軍事部署，包括緊急增派「愛國者」飛彈防禦系統和其他飛彈防禦設施，以保護駐紮在該地區的3萬至4萬名美軍士兵，但恐怖攻擊的目標很可能是防禦薄弱的地區。

克拉克直言，如果美國對伊朗的軍事行動對哈米尼和革命衛隊最高指揮官來說攸關生死，完全可以預料德黑蘭會下令在包括歐洲在內的海外發動恐怖襲擊。

一位西方高階官員表示，美國及其在歐洲和中東的盟友非常清楚潛在的「混合應對措施」（包括恐怖攻擊）威脅，西方各國政府正在「持續檢視」有關這些威脅的情報報告。

20日，美國聯邦參議院軍事委員會首席民主黨議員利德（Jack Reed）就未來幾天攻擊伊朗的風險向川普政府發出警告，稱此舉可能引發更大規模的地區戰爭，危及駐紮在中東的美軍，並以損害普通美國民眾利益的方式破壞全球市場穩定，「在考慮採取任何軍事行動前，川普總統必須向美國人民解釋為何任何衝突都是必要的，坦誠地說明風險和代價，並提出一個清晰的戰略，明確最終目標」。

安全專家也警告，對伊朗發動攻擊將比今年1月美軍在委內瑞拉抓捕總統馬杜羅的行動複雜得多，並可能將美國拖入一場曠日持久的衝突。

美國和西方官員表示，儘管伊朗在該地區的代理人，包括哈瑪斯、真主黨、青年運動及敘利亞前總統阿塞德政府，在過去一年中遭受重創或被推翻，但殘餘勢力仍對美國及其利益構成重大潛在威脅，尤其是在中東地區。

美國智庫大西洋理事會拉菲克哈里里中東計畫中心資深總監韋克士勒（William F. Wechsler）表示：「伊朗為首的全球『抵抗軸心』在以色列周邊地區實力大幅削弱，但在伊拉克和葉門等周邊地區，甚至在更遠的地方，影響力依然不容小覷。」

