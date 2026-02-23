日「孤兒」小猴激發全球母愛！人潮逼爆動物園 美網紅開高價喊買

被母猴遺棄的小Panchi，把動物園給牠的布偶當媽媽，去哪裡都帶著它。（圖擷取自市川市役所臉書）

日本千葉縣市川市動植物園「孤兒」小獼猴「Panchi」，把紅毛猩猩布偶當媽媽，到哪都抱著它的模樣惹哭全球網友，加上網傳Panchi疑遭猴群霸凌拖行，嚇得牠只能抱布偶媽媽庇護的畫面，讓大批揪心民眾湧入該園「探訪」，令園方緊急公告管制人潮；更有美國網紅放話開高價收養，不過被質疑藉機炒作。

Panchi是一隻小男生，牠於2025年7月26日出生後不久，就被母猴遺棄，後來以人工哺育方式長大，並從今（2026）年1月19日開始與猴群一起生活。沒有親生媽媽照顧的小Panchi，對保育員給牠的紅毛猩猩布偶相當依賴，不僅依偎睡覺，到了重回猴群的時刻，小Panchi到哪裡都抱著它。

社群平台近日流傳小Panchi疑遭猴群裡的大猴子欺負，甚至被咬住強行在地上拖行、甩圈的畫面，只見Panchi小小身軀好不容易脫逃，嚇得跑去大石頭後面緊緊抱住「布偶媽媽」想尋求保護安慰，網友們看到這一幕心疼不已，質疑園方讓小Panchi回歸猴群的措施，更有大批民眾湧入園探訪。

據園方公告，光昨天（22日）一天就接待超過6000名遊客，除常規停車場外，還開放了2個臨時停車場，但22日早上就已全部停滿；公告並對民眾長時間排隊等候入園、停車場爆滿，以及不得不拒絕部分遊客入園表示歉意。

園方還說，現場售票壓力極大，針對入園與交通已採取多項緊急措施，呼籲民眾保持冷靜，並呼籲民眾遵守良好的觀賞禮儀，「尤其是在猴山附近」。

此外，美國網紅泰特（Tristan Tate）則在社群平台公開喊價，稱願支付25萬美元（約新台幣790萬元）「收購」小Panchi，並強調自己「不是在開玩笑」。不過其曾被媒體揭露涉人口販運、有組織犯罪在羅馬尼亞被捕，因此這次拯救Panchi動機，惹大批網友批評。

WATCH - Heart wrenching scene: Little Punch was bullied again by a bigger monkey, who dragged her harshly across the ground. She cried and ran back to clutch her adoptive mother doll for comfort pic.twitter.com/ZWI56eCgnk — Insider Paper （@TheInsiderPaper） February 19, 2026

