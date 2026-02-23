議會制衡等同叛亂？香港初選案定讞 長毛等45人面臨最重10年

香港高等法院23日駁回「47人初選案」部分被告上訴。圖為抗議者先前手持印有47名民主派人士照片的牢籠道具，在街頭呼籲外界持續關注這群因參與合法初選而遭關押的政治人物。 （法新社資料照）

香港高等法院23日駁回12名民主派人士的上訴，維持顛覆國家政權罪的定讞重判。這場針對民主陣營的大規模政治審判，不是因為發生武裝衝突，而是當局將合法的初選與否決預算案，直接定調為顛覆政權的犯罪陰謀。這項判決徹底封殺了香港體制內的制衡機制，也讓多位知名社運人士面臨長達10年的牢獄之災。

根據《法新社》報導，香港高等法院首席法官潘兆初23日正式宣判，駁回前立法會議員「長毛」梁國雄與前記者何桂藍等12人的上訴申請。47人初選案：這起實施《香港國安法》後規模最大的案件，起因於反對派在2020年舉辦非官方初選，試圖取得立法會多數以爭取雙普選。法官在判決中認定，這項企圖否決財政預算案的政治計畫，將無可避免地引發嚴重的憲政危機。

辯方律師沈士文在上訴庭中曾強調，根據香港《基本法》規範，立法會議員本就有權透過否決預算案來制衡行政機關。他明確指出基於權力分立原則，議員絕對不應因合法的投票意向而面臨司法審判與追究。然而法院最終拒絕採納此項憲政辯護，維持45名遭定罪人士4年2個月至10年不等的重刑。

反對陣營遭毀滅性打擊 部分被告關押近5年

這場綿延數年的司法行動已對香港反對陣營造成實質的毀滅性打擊。目前部分上訴人已被關押近5年，而18名未對定罪提出異議的被告則在近期服完刑期獲釋。另一方面，針對早前獲判無罪的律師劉偉聰，法院23日也駁回了檢方提出的上訴，維持其無罪裁定，成為此案極少數全身而退的被告。

