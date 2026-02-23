帶槍闖海湖莊園遭擊斃！21歲槍手出身川粉家庭 怕槍乖孩為何犯案？

夜闖海湖莊園遭特勤局擊斃的21歲嫌犯馬丁（Austin Tucker Martin），來自北卡羅萊納州。（圖擷取自X平台）

美國特勤局22日擊斃一名夜闖川普海湖莊園（Mar-a-Lago）的武裝男子，意外揭開這起事件極具反差的嫌犯背景。這起維安危機不是激進政敵策劃的暗殺行動，而是由一名出身川普鐵粉家庭、且被親友形容為「極度怕槍」的21歲青年所引起。嫌犯攜帶霰彈槍與燃料罐跋涉約1126公里犯案，動機與其乖巧的平時形象形成強烈對比，讓全案陷入重重疑雲。

根據英國《每日電訊報》導，這名21歲嫌犯馬丁（Austin Tucker Martin）來自北卡羅萊納州，平時是一名喜愛繪製高爾夫球場的藝術家。他在22日凌晨1時30分左右，趁著一輛車駛離時強行闖入海湖莊園北門安全管制區。棕櫚灘郡警方指出，馬丁被攔截後不僅拒絕放下武器，甚至將霰彈槍舉至射擊位置，隨即遭特勤局幹員與警方開槍擊斃。

請繼續往下閱讀...

鐵粉家庭背景曝光 親友震驚稱其怕槍

這起事件最令外界費解的，是嫌犯與傳統政治狂熱份子的形象完全不符。馬丁的表哥費爾茲（Braeden Fields），他在受訪時強調全家都是堅定的川普支持者，並形容馬丁平時非常安靜、是個會將薪水捐給慈善機構的好孩子。費爾茲更震驚透露，馬丁平時甚至連螞蟻都不敢傷害且非常害怕槍枝，家人完全無法相信他會帶著霰彈槍犯案。

儘管家屬聲稱全家挺川普，但選民登記紀錄顯示馬丁並未隸屬任何政黨，且他在犯案前已因失聯被母親通報失蹤。調查人員研判，馬丁是在21日離開住家並取得霰彈槍，隨後獨自開車跨越約1126公里前往佛州犯案。目前美國聯邦調查局（FBI）正全面過濾監視器畫面，試圖釐清這名毫無犯罪前科、不談論政治的青年，為何會突然變成襲擊前總統莊園的武裝份子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法