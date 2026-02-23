為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    戰爭宣傳進駐首爾！俄使館踩紅線掛「勝利」布條 南韓抗議

    2026/02/23 11:20 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯駐南韓大使館外牆2月22日懸掛長約15公尺的巨型布條，上面以俄文書寫「勝利屬於我們」。（圖擷取自Reddit）

    俄羅斯駐南韓大使館外牆2月22日懸掛長約15公尺的巨型布條，上面以俄文書寫「勝利屬於我們」。（圖擷取自Reddit）

    俄烏戰爭的宣傳戰，已進駐首爾街頭。南韓政府23日罕見向俄羅斯提出強烈抗議，原因不是軍事衝突，而是俄國駐首爾大使館在外牆高掛「勝利屬於我們」的巨型布條。這起發生在戰爭屆滿4週年之際的挑釁行為，背後牽動的是北韓出兵援俄與朝鮮半島安全的連動風險。

    根據《法新社》報導，這面用俄文書寫的紅白藍巨型布條，自上週末起便懸掛在首爾的俄羅斯大使館外牆，南韓外交部隨即發表聲明強烈抗議。

    這場外交風暴的核心不僅是靜態標語，更直指北韓實質介入歐洲戰局的致命威脅。俄羅斯駐韓大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev）日前更公開讚揚北韓軍隊在俄國庫斯克（Kursk）地區協助擊退烏軍，加上南韓情報估計已有約2000名北韓士兵陣亡，徹底踩踏了首爾的國安底線。

    南韓與西方情報機構指出，北韓並非無償派兵，而是藉此向俄國換取急需的軍事技術、糧食與能源援助。南韓官方已明確將北韓派兵定調為「對國家安全的嚴重威脅」，並要求朝俄雙方必須立即停止軍事合作。尤其南北韓自1953年以來僅簽署停戰協定，目前在技術上仍處於交戰狀態；俄羅斯此時在首爾街頭大舉進行戰爭宣傳，讓這場外交抗議背後的軍事實質敵意徹底浮上檯面。

