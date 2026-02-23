尷尬！美民主黨明星AOC拍片回擊台海爭議 背後傳來未婚夫鼾聲

美國民主黨明星眾議員歐加修－寇蒂茲，先前談到台海問題時結巴遭受批評，後續在IG上傳影片回擊但又翻車。（美聯社）

美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez,AOC），被共和黨視為2028年總統大選的假想敵之一。不過，她先前在德國出席慕尼黑安全會議時，針對美軍是否會協防台灣一事不斷結巴，引發各方批評，歐加修-寇蒂茲對此在IG上傳影片回擊但又翻車，因為她身後傳來未婚夫的鼾聲。

歐加修-寇蒂茲在慕尼黑安全會議，被詢問「若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣」等問題，沒想到她卻結結巴巴地表示「嗯……你知道……我覺得是……呃…這是……一種……呃……這是一種……這當然是一種……」

歐加修-寇蒂茲在語塞一陣後，終於調整好思緒，指稱美國希望在經濟與外交政策上降低發生衝突的可能性，避免走到兵戎相見的地步。對於歐加修-寇蒂茲離譜的結巴狀況，除了共和黨人士抨擊之外，連民主黨部分人士也看不下去，認為她根本沒準備好在國際舞台擔任要角。

據《福斯新聞》報導，歐加修-寇蒂茲在台海議題翻車後，於IG上傳影片，指稱「如果你認為我不了解外交政策，因為我沒有花時間探討國際事務，也沒有去思考地球上最敏感的地緣政治問題之一（指台海），那麼你可能已經習慣了說話不經大腦的總統（指川普）。」

歐加修-寇蒂茲似乎是想將批評人士都當成川普的支持者，但她影片背景的鼾聲反而成為了網友關注的焦點，有人留言笑稱鼾聲真的是太吵了讓人受不了，還有人諷刺歐加修-寇蒂茲乾脆回去做服務員、調酒師（其父親過世後由於家裡經濟困難，曾做過兼差工作）。

