毒梟末日變全國暴動！美墨聯手擊殺「金髮男」 觀光勝地爆紅色警戒

墨西哥頭號毒梟「金髮男」遭擊斃後，黑幫份子在薩波潘市（Zapopan）縱火焚燒車輛封鎖道路，警方隨即封鎖現場進行管控。（路透）

墨西哥軍方22日擊斃懸賞千萬美元的頭號毒梟，卻讓知名度假勝地與數十萬居民陷入無路可逃的生存恐懼。當地爆發癱瘓多座城市的動亂，不是因為治安意外失控，而是失去首腦的武裝集團，正動用火箭筒與火燒車對政府展開封城報復。隨著美國緊急發布就地避難令，這場掃毒行動的後座力正迅速擴大。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，在美國的強力施壓與情報支援下，墨西哥部隊22日突襲哈里斯科州（Jalisco），成功擊殺懸賞金高達1500萬美元的「哈里斯科新世代」（CJNG）首腦塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes），也就是惡名昭彰的「金髮男」（El Mencho）。這名掌握龐大芬太尼輸美網路的毒梟，在雙方激烈交火中受重傷，最終在送往墨西哥城途中不治身亡。

觀光勝地淪火海 毒梟大軍封鎖21條公路

然而，失去首腦的CJNG集團並未就此瓦解，反而發動史無前例的恐怖反擊。集團武裝份子不僅動用具備擊落航空器能力的火箭筒與軍方交火，更在全國各地蓄意縱火、焚燒車輛，試圖阻擋軍方行動。外媒曝光的畫面顯示，目前至少有21條主要公路遭到路障封鎖，甚至連20多家國營銀行（Banco del Bienestar）分行也慘遭武裝份子砸毀。

這場毒梟風暴更直接波及無辜平民與國際觀光客。知名海濱度假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的天空升起陣陣濃煙，哈里斯科州州長已緊急發布「紅色警戒」，呼籲民眾絕對不要出門。由於當地暴力衝突持續擴大，美國駐墨西哥大使館也針對多個受影響的州發布最高級別警示，要求當地美國公民「就地避難」，直到另行通知。

軍事與外交分析指出，這次行動是川普政府揚言武力干預、極限施壓墨西哥薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府加強掃毒後的重大戰果。雖然成功拔除了向美國輸送致命毒品的最大毒瘤，但這場勝利並不等於毒品戰爭的終結。為防範CJNG集團進一步的血腥報復，墨西哥當局正全面動員國民兵與軍隊前往衝突熱區增援，嚴防治安局勢全面失控。

墨西哥頭號毒梟「金髮男」22日遭擊斃後，武裝集團在多個州發動路障與縱火報復。圖為阿卡普科公路上遭燒毀的大型車輛殘骸。（路透）

