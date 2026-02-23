墨西哥軍方擊殺頭號毒梟 美國軍方特遣隊成關鍵助力

美國官員透露，一個由美國軍方領導的、專門負責收集毒梟情報的新特遣隊在此次行動中發揮重大作用。官員指出，美方提供情資給墨西哥軍方，供其進行掃毒行動部署。圖為墨西哥軍隊。（法新社）

墨西哥軍方22日大規模掃毒，綽號「金髮男」（El Mencho）的販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）首腦塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）身亡。美國官員透露，一個由美國軍方領導的、專門負責收集毒梟情報的新特遣隊在此次行動中發揮重大作用。

根據《路透》報導，美國國防官員表示，跨部門聯合反販毒集團特遣部隊（Joint Interagency Task Force-Counter Cartel）於上月正式成立。該部隊由多個美國政府機構組成，目標是查出美墨邊境兩邊販毒集團成員的關係圖。不過該名官員並未說明此特遣部隊是否向墨西哥當局提供情資，僅強調此次突襲行動是由墨西哥軍方執行。

另一名前美國官員提到，美方曾針對塞萬提斯彙整一份詳細資料，提供給墨西哥政府，情資來自於美國執法部門與情報部門。關於聯合反販毒集團特遣部隊的公開資訊十分有限，該部隊的目標是「識別、干擾並瓦解美墨邊境對美國構成威脅的販毒集團行動」。

負責領導該部隊的美國將領卡拉布雷塞（Maurizio Calabrese）曾向《路透》表示，美軍正運用打擊蓋達（al-Qaeda）與伊斯蘭國（Islamic State）等組織的經驗，來描繪毒梟的聯絡網路。

卡拉布雷塞表示：「販毒集團的運作方式與蓋達組織或IS不同，動機也不同，這使得我們更有必要辨識整個網絡，以便加以干擾與瓦解。販毒集團的高層核心成員可能有數百人。此外，還有大約20萬到25萬名『外部承包人員』會協助運送這些毒品。」

另一名美國國防官員在墨西哥軍方行動前曾向《路透》透露，這支新成立的特遣部隊符合美國廣泛打擊販毒的戰略，該戰略已經使得美軍在美墨邊境承擔越來越多的實際行動控制權，該戰略還包括美軍在加勒比海與太平洋水域可疑販毒船隻進行打擊行動，儘管合法性遭到民主黨人與法律專家質疑，但在開放水域打擊販毒船隻的行動已逐漸成為常態。

