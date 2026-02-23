為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    疑為中國出手！日本眾院選舉前 X突現3千個帳號攻擊高市早苗

    2026/02/23 10:09 即時新聞／綜合報導
    在日本眾議院選舉前，X突然出現3000個帳號攻擊高市早苗，推斷可能是中國的認知作戰。（美聯社）

    在日本眾議院選舉前，X突然出現3000個帳號攻擊高市早苗，推斷可能是中國的認知作戰。（美聯社）

    專門追查網路假訊息的日本東京公司Nexus Intelligence，發現在眾議院選舉前，X上突然出現3000個帳號攻擊首相高市早苗和政府政策，推斷可能是中國的認知作戰。

    《讀賣新聞》報導，Nexus Intelligence表示，這些帳號是在1月27日眾院選舉公告的前1週左右開始活動，以日文、英文發布「首相正在收買舊統一教會的選票」、「首相為加強軍備、歷史修正主義開路」、「年輕人的社會保障負擔將增加」等內容。

    這3000個帳號分工明確，大約有1000個專門發文，其餘2000個則是負責轉發。此外，部分帳號名稱具有同樣的取名模式，是由片假名和漢字組合而成，而且許多負責轉發的帳號是在1月19日至24日之間才創辦。

    Nexus Intelligence透露，上述帳號的部分日語文章有翻譯痕跡，主題標籤（Hashtag）則混雜著簡體字和不自然的日文，並使用中國網路、官媒或AI生成的圖片。

    這3000個帳號基本上只發布、轉發或回覆過1次至數次文章，Nexus Intelligence分析師龍口七彩表示，若是同個帳號發布大量虛假內容，可能會被X封鎖，因此這應該是利用操作多個帳號的方式，避免被X的檢測機制盯上。

    日本國際問題研究所的桑原響子指出，雖然尚無法確認3000個帳號的幕後黑手，但這和中共一貫反日手法一致，似乎是為了削減民眾對高市早苗的信賴，讓日本社會出現裂痕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播