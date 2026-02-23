疑為中國出手！日本眾院選舉前 X突現3千個帳號攻擊高市早苗

在日本眾議院選舉前，X突然出現3000個帳號攻擊高市早苗，推斷可能是中國的認知作戰。（美聯社）

專門追查網路假訊息的日本東京公司Nexus Intelligence，發現在眾議院選舉前，X上突然出現3000個帳號攻擊首相高市早苗和政府政策，推斷可能是中國的認知作戰。

據《讀賣新聞》報導，Nexus Intelligence表示，這些帳號是在1月27日眾院選舉公告的前1週左右開始活動，以日文、英文發布「首相正在收買舊統一教會的選票」、「首相為加強軍備、歷史修正主義開路」、「年輕人的社會保障負擔將增加」等內容。

這3000個帳號分工明確，大約有1000個專門發文，其餘2000個則是負責轉發。此外，部分帳號名稱具有同樣的取名模式，是由片假名和漢字組合而成，而且許多負責轉發的帳號是在1月19日至24日之間才創辦。

Nexus Intelligence透露，上述帳號的部分日語文章有翻譯痕跡，主題標籤（Hashtag）則混雜著簡體字和不自然的日文，並使用中國網路、官媒或AI生成的圖片。

這3000個帳號基本上只發布、轉發或回覆過1次至數次文章，Nexus Intelligence分析師龍口七彩表示，若是同個帳號發布大量虛假內容，可能會被X封鎖，因此這應該是利用操作多個帳號的方式，避免被X的檢測機制盯上。

日本國際問題研究所的桑原響子指出，雖然尚無法確認3000個帳號的幕後黑手，但這和中共一貫反日手法一致，似乎是為了削減民眾對高市早苗的信賴，讓日本社會出現裂痕。

