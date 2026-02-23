東京晴空塔20人受困電梯5個半小時獲救 今暫停營業

日本東京晴空塔電梯故障，20人受困5個半小時終於獲救。（法新社）

日本東京墨田區晴空塔，22日晚間8時15分許往返觀景台的2台電梯突然停止運作，其中1台無人搭乘，但另1台有20人受困，當中還有2名兒童，過了5個半小時終於全數獲救，經過這起虛驚之後，晴空塔今（23日）暫停營業。

據《NHK》報導，晴空塔一共有「春」、「夏」、「秋」、「冬」4台電梯，負責載送觀光客前往離地面約350公尺的觀景台，當時是「秋」、「冬」發生故障，其中「冬」載著20人，在下降過程中突然停住，距離電梯5樓入口大約還有30公尺；「秋」則停在觀景台附近，裡面無人搭乘。

東京警視廳透露，救援時原本是想要讓電梯恢復運行，但重啟行動宣告失敗，因此轉為將可運作的另1台電梯降到同個高度，打開緊急出口並架設臨時通道，讓受困民眾走1公尺多的距離進入正常電梯。

警視廳指出，20名受困者沒有受傷或身體不適的情況。另外，晴空塔觀景台上約有1200人一度無法下去，在22日深夜11時許透過還能運作的電梯疏散完畢。

東京晴空塔表示，為了要調查電梯故障原因並全面檢修，今天暫停營業，不過售票處仍會開放，讓購買今日門票的民眾前往退款，下午5時許將在官網公布24日營業時間。

