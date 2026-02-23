中國假帳號干預日本眾院大選 矢板明夫：與台灣面對相同挑戰

日媒22日報導，日本眾議院選舉期間，社群媒體X出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息。（法新社資料照）

日媒《日經新聞》22日獨家報導，在最近的日本眾議院選舉期間，社群媒體X（原Twitter）上出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息，消息引發日本政界與媒體關注。

日本資深媒體人矢板明夫指出，隨後又有媒體報導，上述帳號大量運用生成式AI圖片與流暢日文，集中放大「舊統一教會」等爭議議題，試圖塑造高市政權不可信任的形象，屬於典型的認知戰操作。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，有評論認為，這場輿論操作之所以沒有造成更大影響，與日本首相高市早苗年初突然解散國會有關。由於從公告到投票僅約16天，外部勢力難以建立更大規模的帳號網絡、精準投放訊息，客觀上壓縮了干預空間。

矢板明夫表示，也就是說，原本被在野黨批評為「沒有大義」（意指師出無名）的解散，在結果上反而削弱了輿論滲透的效果。

同時，高市在2月20日施政方針演說中提出，將內閣情報調查室升格為「國家情報局」，並設立直屬首相的「國家情報會議」。有分析認為，此次中國系統帳號的曝光，正好凸顯日本強化情報制度的必要性，也顯示選舉已不再只是內政，而是國安議題。

矢板明夫表示，從國際案例來看，類似情況並不罕見。加拿大安全情報局曾在2023年發布報告指出，中國外交系統涉入選舉輿論；美國情報界也確認俄羅斯在2016年總統大選中長期投放假訊息。日本此次事件，正是這種全球認知戰趨勢的延伸。

矢板明夫直言，對台灣而言，日本的討論並不陌生。台灣在2018年地方選舉期間，就曾正式警告中國透過網路假訊息與輿論操作介入選舉。如今日本出現類似現象，意味兩國正面對相同挑戰。未來台日合作，除了傳統安全領域，更需要在假訊息監測、情報共享與社會韌性上深化合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法