為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿曼證實美伊2/26日內瓦再談　傳德黑蘭願就核計畫讓步

    2026/02/23 04:00 中央社

    伊朗外交部長阿拉奇透露，或許26日將與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面。阿曼外交部長布沙迪不久之後證實，美國與伊朗下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行。

    美聯社報導，布沙迪（Badr al-Busaidi）在社群媒體上表示，他很高興能確認這一進展，「積極推動朝向最終敲定這項協議而加倍努力」。

    阿曼擔任中間人，針對伊朗核計畫，斡旋這個伊斯蘭共和國對美國間接談判，並且協助促成上週在日內瓦的最新一輪談判。

    白宮暫未就布沙迪上述發文進行評論。

    與此同時，阿拉奇（Abbas Araghchi）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的訪談中重申相關會談僅聚焦於核議題，並且表示「仍有很大的機會」透過外交手段加以解決。

    美國總統川普政府催促伊朗讓步同時，已經在中東部署數十年來最大規模美國兵力。即使阿拉奇認為幾天內將備妥擬議協議，川普20日仍警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。阿拉奇在CBS上述訪談中表示，德黑蘭仍然在針對協議草案進行研擬。

    伊朗和美國皆暗示，若針對德黑蘭核計畫的談判破裂，已作好戰爭的準備。上週在日內瓦舉行的最新一輪談判進展有限。

    路透社則引述一位伊朗高層官員報導，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就其核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此避免美國動武。

    該名官員表示，經過兩輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上仍存在嚴重分歧。

    這名官員指出，德黑蘭會認真考慮的方案包括將半數最高純度濃縮鈾送到國外，其餘則予以稀釋，並且參與成立區域性濃縮聯盟。濃縮聯盟的構想多年以來時而會被提出。

    這名官員表示，若美方同意承認伊朗有「和平利用核能而進行鈾濃縮」的權利，並且解除經濟制裁，伊朗願意配合。

    該名官員同時透露，伊朗在談判中已經提出開放美國企業以包商身分參與龐大的伊朗石油和天然氣產業。

    該名官員強調：「洽談中的相關經濟方案讓美國也有機會對伊朗石油產業作出重大投資並且取得具體經濟利益。」

    白宮沒有立即回應置評請求。（編譯：何宏儒）1150223

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播