美財長：與貿易夥伴聯繫　各國盼維持既有關稅協議

美國最高法院裁定川普全球性關稅違法，既有關稅協議是否失效成為焦點。美國財長貝森特指出，與貿易夥伴保持聯繫，所有夥伴都希望維持已達成的協議。貿易代表葛里爾也表示，目前沒有國家表態要取消協議。

美國總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施全球關稅被判無效後，他昨天宣布將把全球關稅上調至15%。貝森特今天上午接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，貿易夥伴都希望維持已達成的協議。

請繼續往下閱讀...

由於援引IEEPA被否決，貝森特表示，美國將立即啟用1974年貿易法第122條課徵關稅，2026年的財政收入預測維持不變。122條條款授權總統「因應嚴重逆差導致美元貶值」開徵上限15%的關稅，有效期150天，期滿後需國會批准才可永久化。

對於國會是否支持永久化122條關稅，貝森特指出，美國政府持續觀察，但這項關稅屬過渡性安排，而非永久機制。在此期間，美方將進行232調查及301調查。調查結果可能導致更高關稅，最終使美國恢復與貿易夥伴原有的關稅水準。

232調查及301調查的法源分別是「1962年貿易擴張法」及「1974年貿易法」，前者調查特定進口品是否影響美國國家安全，後者調查他國不公平貿易行為。

至於約1340億美元（約新台幣4.2兆元）的緊急關稅是否退還，貝森特說，最高法院裁決未觸及退款問題，而是將案件發回下級法院，可能需數週至數月，政府將依裁決行事。

貿易代表葛里爾今天上午在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）表示，他正積極與其他國家溝通既有關稅協議。他強調，協議的有效性並不取決於關稅訴訟結果，美國關稅政策將持續執行，目前尚無國家表示取消協議。

美國最高法院20日判決，川普不分敵友徵收「對等關稅」的核心政策違憲。法院以6比3認定川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」加徵關稅的做法已逾越職權。

這項判決同時也撤銷川普以芬太尼（fentanyl）為由對中國、墨西哥、加拿大加徵的關稅。

美國前代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）同日於一場線上座談會中，對既有關稅協議的評估，與葛里爾與貝森特今天的說法一致。

她表示，由於美國的貿易夥伴早已預料到此判決會公布，她毫不懷疑美方在談判時已有備案，也就是關稅措施將繼續有效。此外，如果現在有國家退出協議或對協議提出重大質疑，將激怒白宮，判斷已達成的協議將持續有效。（編輯：何宏儒）1150223

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法