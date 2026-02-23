索馬利蘭向美國喊話 願提供獨家採礦權與軍事基地換外交承認

2025年12月，以色列成為全球唯一承認索馬利蘭獨立的國家。（法新社檔案照）

為尋求國際社會承認，自索馬利亞（Somalia）分離的地區索馬利蘭（Somaliland）一名部長向法新社表示，索馬利蘭有意讓美國取得其礦產資源與軍事基地的使用權。

2025年12月，以色列成為全球唯一承認索馬利蘭獨立的國家。自1991年宣布脫離索馬利亞自治以來，索馬利蘭一直積極尋求國際認可。

請繼續往下閱讀...

儘管索馬利蘭擁有專屬的護照、貨幣、軍隊及警察部隊，位於摩加迪休（Mogadishu）的索馬利亞政府仍視其為該國不可分割的一部分。

索馬利蘭總統事務部長阿布迪（Khadar Hussein Abdi）21日接受法新社專訪時指出：「我們願意給予美國（礦產的）獨家開採權。同時，我們也對提供美國軍事基地抱持開放態度。」他強調：「我們相信能與美國達成某些協議。」

近幾週來，索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）已暗示，將賦予以色列獲取其礦產資源的特權。阿布迪也表示，不排除同樣允許以色列在當地建立軍事據點的可能性。

索馬利蘭隔著亞丁灣（Gulf of Aden）與葉門相望；在葉門，叛軍「青年運動」（Houthi）為展現對巴勒斯坦人的聲援，經常對以色列的資產發動攻擊。

索馬利蘭官員宣稱，當地蘊藏豐富的鋰、鈳鉭鐵礦（coltan）及其他重要資源，但目前仍缺乏獨立研究佐證。

去年12月底以色列宣布承認索馬利蘭後不久，社群媒體上湧現大量男女展示以色列國旗的照片，甚至有人將國旗當作頭巾（hijab）配戴。

索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）則強烈譴責以色列此舉是「對索馬利亞主權的最大侵犯」，並稱其為「對全球及區域安全與穩定的威脅」。

非洲聯盟（African Union）與多數阿拉伯國家皆表態支持索馬利亞，並譴責以色列的決定。

然而，美國為以色列承認索馬利蘭的權利辯護。儘管面臨來自共和黨內部的壓力，美國總統川普仍表示，他不太可能跟進承認。

對此，阿布迪特別向同樣反對以色列此舉的土耳其喊話，強調索馬利亞缺乏有效運作的政府體制，因此土耳其官員「必須與我們對話，而不是摩加迪休」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法