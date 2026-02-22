為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普宣布派遣醫療船赴格陵蘭 丹麥防長：不需要

    2026/02/22 22:03 即時新聞／綜合報導
    丹麥國防部長表示，格陵蘭不需要美國醫療船，島上已有完善醫療體系。圖為格陵蘭首府努克的醫院（法新社）

    丹麥國防部長表示，格陵蘭不需要美國醫療船，島上已有完善醫療體系。圖為格陵蘭首府努克的醫院（法新社）

    美國總統川普今（22）日聲稱將派遣醫療船前往格陵蘭協助照顧病患，丹麥國防部長回應說，格陵蘭不需要多餘幫助，島上已有完善醫療體系。

    川普今日在他的社群平台Truth Social發文說：「正與路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）合作，我們將派遣一艘很讚的醫療船前往格陵蘭，去照顧那裡眾多生命但沒有被好好照護的人們。船在路上了！！！」

    《法新社》報導，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）對丹麥廣播公司（DR）表示：「格陵蘭人擁有他們需要的醫療保健服務，他們能在格陵蘭接受治療，或者，如果他們需要專科治療，也能前往丹麥就醫。所以格陵蘭並不需要特殊醫療計畫。」

    格陵蘭與丹麥一樣，民眾享有免費的醫療服務，全島設有五間地區性醫院，而首府努克（Nuuk）的醫院服務島上所有居民。

    波爾森接著指出，他並沒有收到美國醫療船可能會前往格陵蘭的報告，他說：「川普持續發布跟格陵蘭有關的貼文，顯示國際政治出現了新的常態。」

    在川普發文前，丹麥北極司令部宣布，在格陵蘭外海撤離1名美國潛艦船員，因該名船員需送醫進行緊急醫療處置，該船員將以飛機被送往格陵蘭首府努克（Nuuk）的醫院。當局未透露其他細節。

