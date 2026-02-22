為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國默許金正恩之女接班 前美情報高官：企圖控制防平壤倒向俄羅斯

    2026/02/22 20:47 國際新聞中心／綜合報導
    專家認為，中國默許北韓最高領袖金正恩（右）「傳位」給女兒金主愛（左），可能是基於企圖控制這位金家第4代接班人，以防平壤完全倒向俄羅斯的戰略考量。（路透檔案照）

    南韓國家情報院披露，北韓最高領袖金正恩已指定其13歲女兒金主愛為接班人。專家指出，相較於過去反對北韓世襲，中國此次對金主愛的接班安排予以默許，可能是基於企圖控制這位金家第4代接班人，以防平壤完全倒向俄羅斯的戰略考量。

    前美國國家情報副首長戴川尼（Joseph R. DeTrani）在華盛頓時報撰文指出，自鄧小平於1978年掌權以來，中國確立了集體領導、避免「個人崇拜」，以及國家主席兩屆任期的規範，江澤民與胡錦濤皆遵循此例。然而，習近平在2012年上台後，於2017年與2022年連任，打破兩屆任期的慣例，或許解釋了為何無視鄧小平多項政治改革的習近平，沒有反對金正恩的世襲計畫。

    戴川尼指出，2010年，金正恩的父親金正日曾帶著當時才20幾歲的他，前往北京會見中國國家主席胡錦濤，並宣布接班計畫。當時北京對此消息並不樂見，曾勸阻世襲制度。但金正日於2011年過世後，金正恩隨即繼任。

    然而，去年9月，在受邀出席中國舉辦的二次世界大戰結束80週年紀念活動時，金正恩帶著金主愛與習近平及中國高層會面，極可能在當時向習近平告知金主愛的接班計畫。與過去不同的是，這次北京並未勸阻北韓的世襲安排。

    朝鮮半島的穩定攸關中國重大利益。自金正恩掌權以來，北韓大幅擴增核武與彈道飛彈數量，甚至與俄羅斯結盟，並實際出兵協助俄國在烏克蘭的戰爭。據報導，超過1.5萬名北韓特種部隊被派往俄國，北韓還提供武器與飛彈，並極可能從俄方獲得核武、飛彈與衛星技術的回饋。

    為了維持對北韓的實質影響力，中國絕不希望歷史重演。2013年12月，與北京關係極為密切、曾被視為北韓第二號人物的金正恩姑丈張成澤，遭金正恩下令處決；2017年2月，同樣與中國高層長年保持友好關係的金正恩同父異母哥哥金正男，在吉隆坡機場遭暗殺。這兩位親中派的殞落，重創中國在平壤的影響力。

    面對此一變局，戴川尼認為，中國對金主愛的接班保持戰略性容忍，盼能藉由長期培養與引導，確保北韓未來的政權走向符合北京的利益，將平壤重新拉回北京的勢力範圍之內。

    北韓勞動黨預定本月底召開第9次全國代表大會，南韓研判，金主愛有可能在這次黨代會上獲選為「黨中央委員會第一書記」，成為黨內第二號人物。

