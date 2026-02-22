迎戰美軍！哈米尼安排四層繼任者 確保政權延續

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼，獲最高領袖哈米尼授權監督美伊核談判及制定應戰計畫。（法新社）

《紐約時報》22日報導，在美國總統川普下令軍隊於伊朗周邊部署之前，伊朗最高領袖哈米尼已指派最高國家安全會議秘書、實質上的最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）應對國家重大危機，並為軍事指揮官、政府高官提前佈下四層繼任者，目標是使伊朗能夠抵禦美以轟炸，以及高層消亡的局面。

紐時採訪6位伊朗高階官員，包括一位與哈米尼辦公室有關聯的官員、三位革命衛隊成員、兩位前外交官，得知曾是革命衛隊指揮官的拉里賈尼，早在今年1月初伊朗面臨全國性抗議活動及美國空襲威脅時，就獲哈米尼委以重任，包括主導以致命武力鎮壓抗議活動、壓制異議，與俄羅斯等盟友及卡達和阿曼等地區國家保持密切聯繫，並監督德黑蘭與華府的核談判，同時更負責制定應對與美國開戰的計畫。他的崛起使總統裴澤斯基安的地位被邊緣化。

請繼續往下閱讀...

採訪內容指出，哈米尼已發布一系列指示，為他親自任命的每位軍事指揮官和政府高官都指定四層繼任者，並要求所有領導層也提名至多四名繼任者，同時將決策權委託給一個核心親信圈，以便彼此通訊中斷或他本人遇害時能夠做出決策。早在去年6月與以色列的12天交戰期間，哈米尼在躲藏時就曾提名三位潛在繼任者，這三人身份從未公開，但拉里賈尼幾乎肯定不在其中，因為他並非什葉派高級神職人員，不符合資格。

不過，拉里賈尼穩居哈米尼親信圈，其中包括哈米尼首席軍事顧問、前革命衛隊指揮官沙法維（Yahya Rahim Safavi）及前革命衛隊指揮官、現任國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf），卡利巴夫更已被指定為哈米尼事實上的副手，負責戰時指揮武裝部隊。據了解，一旦哈米尼遇害，最可能管理國家的人依序是拉里雅尼、卡利巴夫，而已被哈米尼排除在親信圈之外的前總統羅哈尼（Hassan Rouhani），甚至也在列。

然而，智庫「國際危機組織」伊朗事務主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示，與美國開戰的後果難以預料，哈米尼仍是維繫整個體系的關鍵人物，「每個人都明白，如果他不在，該體系將難以維繫」。拉里賈尼本月在卡達受訪表示，伊朗已做好準備，「我們肯定比以前更強大，過去7、8個月我們一直在做準備，我們發現自身弱點並加以改進。我們不尋求戰爭，也不會主動挑起戰爭。但如果他們強迫我們開戰，我們將予以回應」。

儘管美伊外交接觸及核談判仍在進行，但德黑蘭認為美國軍事打擊不可避免且迫在眉睫，因此已下令武裝部隊全體進入最高警戒。伊朗正在西部與伊拉克接壤的邊境沿線（距離以色列夠近，足以打擊以色列）及南部波斯灣沿岸（美國軍事基地和其他目標在射程之內）部署彈道飛彈發射裝置。過去幾週，伊朗也曾多次關閉領空進行飛彈試射，並在波斯灣舉行演習，短暫封鎖全球能源和貨物運輸的咽喉荷姆茲海峽。

此外，萬一戰爭爆發，警察特種部隊、情報人員及隸屬於革命衛隊的便衣民兵組織巴斯基（Basij）將被部署到各大城市街頭設立檢查站，以防範國內動亂，並搜尋與外國間諜機構有關的人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法