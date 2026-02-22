捲淫魔艾普斯坦醜聞 安德魯前妻躲全球最貴療養中心避風頭

佛格森近期因陷入輿論風暴，據傳已低調前往蘇黎世，入住全球最昂貴的療養中心。（資料照，美聯社）

英國王室前成員、前約克公爵夫人佛格森（Sarah Ferguson）與前夫安德魯雙雙捲入艾普斯坦性醜聞風暴，深陷輿論泥淖，為了躲避排山倒海的壓力，據傳她已秘密前往蘇黎世，入住全球最昂貴的「帕拉塞爾蘇斯康復中心」（Paracelsus Recovery Clinic）休養。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這間座落於蘇黎世湖畔的頂級療養中心，每日收費高達13000英鎊（約54萬新台幣），對於長期聲稱經濟窘迫的佛格森而言，如此豪奢的消費模式立即引發外界強烈質疑。

這間療養中心不僅提供頂級醫療，更是佛格森在精神崩潰之際，躲避英國媒體追殺的避風港。她之所以面臨巨大的精神折磨，歸根究底源於她與艾普斯坦之間曖昧不清的複雜關係，她不僅曾盛讚這名性犯罪者為「至高無上的好友」，甚至在對方因誘拐未成年少女而服刑出獄後不久，便帶著2名女兒與其共進午餐，荒謬行徑被公諸於世後，也徹底摧毀她在公眾面前維持的體面形象。

令人費解的是，佛格森近期才向友人感嘆「急需用錢」，轉身卻入住天價療養中心，這份財務矛盾讓其資金來源也備受爭議。不過，消息人士透露，她目前的住宿極可能仰賴他人資助或代言換取，她近期貌似過著宛如「全球沙發客」般的流浪生活。

報導指出，佛格森目前持續保持低調行蹤，頻繁更換住處以躲避鎂光燈，往往在離開某地後才告知親友去向，唯恐被媒體捕捉到如同前夫安德魯那般失魂落魄、狼狽不堪的模樣。

