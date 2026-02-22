首度3D立體呈現混亂極光！韋伯望遠鏡看清天王星

韋伯太空望遠鏡捕捉數據生成的縮時影像，展現天王星在太空中運轉的珍貴畫面，其發光的極光地帶清晰可見。（圖：ESA/Webb/NASA）

太陽系最神祕的「冰巨星」天王星，終於首次被人類以立體方式看清。美國航太總署（NASA）韋伯太空望遠鏡（JWST）首度以3D方式呈現其極光與上層大氣結構，揭示了極光在表面混亂掃動的奇景，並發現大氣層正呈現持續變冷的異常趨勢。

據太空新聞網站《Space.com》報導，這項由國際團隊主導的研究，於2026年2月19日發表在權威期刊《地球物理研究通訊》。自1986年「航海家2號」探測船掠過以來，人類對天王星的理解僅止於平面影像；如今韋伯望遠鏡利用強大的紅外線感測能力，讓科學家宛如戴上3D眼鏡，首度能追蹤能量如何從天王星深處向上層大氣流動。

磁場「歪一邊」導致極光大亂舞

英國諾森比亞大學研究員提蘭蒂（Paola Tiranti）形容，天王星擁有太陽系最怪異的磁層（magnetosphere）。不同於地球磁場相對端正，天王星的磁場不僅嚴重傾斜，還偏離了行星的自轉軸心。這種「歪一邊」的構造，導致極光不會乖乖待在兩極，而是會以複雜且混亂的路徑掃過行星表面。韋伯望遠鏡此次捕捉到的兩條明亮極光帶，直接證實了此一動態機制的運作。

除了極光亂舞，研究團隊還發現天王星的上層大氣正在變冷。數據顯示目前測得的平均溫度約為426克耳文（約攝氏153度），證實了從1990年代初期開始的冷卻趨勢仍在持續。提蘭蒂指出，這項發現修正了科學界對「冰巨星」能量平衡的理解，也為未來研究太陽系外無數巨行星，提供了關鍵的對照樣本。

