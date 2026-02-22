為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    最高法院推翻川普關稅 美策略專家：反增加中國競爭力

    2026/02/22 19:44 中央社
    川普20日召開記者會。（路透）

    川普20日召開記者會。（路透）

    美國最高法院昨天推翻川普全球性關稅，深耕加州政壇多年的政府關係策略專家班森今天受邀出席舊金山灣區台灣商會年會時表示，她並不一定認同最高法院做法，因為如此一來可能反而讓中國在競爭上相對得利。

    舊金山灣區台灣商會今天舉辦年會，除慶祝新年外，關稅變化影響成為另一大話題。

    美國最高法院裁定總統川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效，班森（Yolanda Benson）受邀發表專題演說，在記者會上被問到這項裁決是否反而增加了中國的競爭力，削弱了民主盟友原有的相對優勢，她表示並不一定認同這項裁決。

    在裁決出爐後，川普原本援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，今天再發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，會發布全新且符合法律規範的關稅。

    班森以戰略的角度表示，關於最高法院的裁決，各界出現不同的聲音，她則認為有損川普政府的戰略目標，回到15%的全球關稅，反將削弱政府布局整體局勢的努力。

    班森認為，川普希望看到中國付出更多代價，但判決後又產生了另一番局面。

    美國媒體CNBC報導，這項判決可能牽涉高達1750億美元（約新台幣5.5兆元）的企業退稅。基於種種不確定性，不少台商受訪對關稅退款仍抱持觀望態度，有從事產品包裝的台商表示必須與貨代聯繫才能掌握較確切的資訊，退稅款項可能有數百萬美元。

    另外，也有業者向記者表示，由於過程充滿不確定性，傾向直接將關稅視為成本。

    今年舊金山灣區台灣商會年會除邀請美國政商界人士，日本駐舊金山副總領事也到場祝賀。駐舊金山辦事處長伍志翔致詞期許台商、台僑共同努力讓台美關係越來越好。

