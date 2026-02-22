美軍吃牛排龍蝦＝要開戰？網瘋傳「最後1餐」迷思遭查核

社群流傳「海陸雙拼＝即將部署」的軍中迷思再度發酵，相關說法非官方訊號；示意圖。（圖：X 平台 @InterceptorNews）

社群平台近期瘋傳「美軍部隊若供應牛排與龍蝦，即代表面臨危險部署」的說法；這類傳言往往在中東局勢因美國與伊朗核談判僵持而持續緊張時反覆出現。這類「軍中餐點＝戰爭訊號」的都市傳說，反映的不只是大眾對軍事動向的焦慮，更是演算法推送下，恐慌敘事比冷靜查核更容易被擴散的結構性現象。

豪華餐成開戰暗號？社群迷因放大戰爭焦慮

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，已離開政府多年的前美國軍事助理帕特森（Buzz Patterson）日前在X平台轉發了一則聲稱美軍收到包含牛排、派、蟹腿與龍蝦菜單的貼文，並留下「懂的就懂，要開始了」（IYKYK. It's on.）的暗示性字眼。這則貼文迅速在網路上發酵，對不少關心國際局勢的網友而言，這類貼文特別容易被當成「內線」解讀，許多人將其視為某種「軍事行動前兆」，並進一步自行連結到美伊緊張局勢。

這股網路恐慌並非空穴來風，而是源自美軍內部流傳已久的迷思。經常以「軍中迷因」風格分享見聞的YouTuber「SADGUYRAPS」在影片中指出，當士兵在餐廳看到「海陸雙拼」（surf 'n' turf）時，通常意味著壞消息即將到來，例如任務被延長或是即將上戰場。他形容這種豪華餐點就像是「暴風雨前的寧靜」，認為軍方可能藉此安撫士兵情緒，但這僅屬個人解讀，並非官方說法，這也讓不少人更容易把「吃好料」直接聯想到「要上戰場」。

媒體查核打臉傳言 豪華餐多為節慶或提振士氣

儘管網路傳言在社群平台快速擴散，但美國國防部從未證實餐點與任何作戰部署或軍事行動有關。據《每日點擊》（The Daily Dot）先前的查核報導指出，美軍並沒有將豪華餐點與戰鬥部署連結的官方政策。現役軍人與老兵也紛紛澄清，這類被戲稱為「最後一餐」的豪華菜色，其實常見於美國國定假日、軍種建軍紀念日，或是長官為了單純慰勞部隊、提振士氣而特別安排的加菜，呼籲大眾切勿將軍中伙食與地緣政治過度連結。

