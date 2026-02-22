紅海大門前開價！索馬利蘭拋軍事基地換美國建交 揭小國生存籌碼

索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）街頭，民眾在齋戒月期間於市集周邊進行宗教活動。索馬利蘭近月因爭取國際承認、並向美國與以色列拋出軍事與礦產合作意向，成為紅海地緣政治關注焦點。（法新社）

紅海航線持續緊繃且全球關鍵礦產供應鏈高度政治化之際，位於亞丁灣畔的索馬利蘭（Somaliland）向美國拋出震撼籌碼。該國高層官員公開表態，願意提供軍事基地與專屬戰略礦產開發權，藉此向華府爭取正式的外交承認。這項單方面的對外喊價尚未獲得美方表態，但已凸顯在戰略要衝上，缺乏法理承認的小型政治實體如何試圖尋求大國的安全背書。

據《法新社》報導，索馬利蘭自1991年宣布脫離索馬利亞（Somalia）自治以來，雖未獲多數國家承認，卻長期維持獨立運作體系，包含專屬護照、貨幣與安全部隊。這類實質運作存在、法理承認不足的政治處境，近年在國際體系中並非孤例。國際關係學者指出，對於缺乏廣泛承認又身處戰略要衝的小型政治實體而言，透過地緣位置或關鍵資源換取大國安全承諾，往往成為突破外交孤立的現實選項。

扼守亞丁灣要衝 以色列率先承認

索馬利蘭總統府部長阿卜迪（Khadar Hussein Abdi）受訪時透露，當局願意讓美國獨家取得礦產資源，並對美軍設立基地抱持開放態度，期盼雙方能達成協議。在此之前，索馬利蘭總統阿卜杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）也曾提議讓以色列享有礦產特權。以色列已於去年12月成為全球唯一正式承認索馬利蘭獨立的國家，阿卜迪也不排除允許以色列建立軍事存在的可能性。

由於索馬利蘭隔著亞丁灣與葉門相望，在胡塞武裝組織（Houthi）頻繁攻擊的背景下，此區域的軍事部署動向極具時效張力。

戰略礦產成籌碼 牽動全球供應鏈

除了地緣位置，關鍵礦產更是索馬利蘭對外談判的核心籌碼。當地官員宣稱境內擁有豐富的鋰礦與鈷鉭礦（coltan）：這些皆是當前半導體與高科技產業極度渴求的戰略物料。然而，這些宣稱的戰略礦藏目前仍缺乏獨立的科學研究予以證實。隨著紅海航道與關鍵礦產供應鏈被納入大國競逐框架，這類原本被視為邊陲地帶的地區，正逐步成為國際政治與產業安全版圖中的新節點。

