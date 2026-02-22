為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    航艦壓境限期談判！川普納悶伊朗「為何不屈服」 極限施壓浮現新訊號

    2026/02/22 16:34 編譯陳成良／綜合報導
    美軍「福特號」航空母艦打擊群在海上執行編隊飛行演訓。華府近期強化中東地區的軍事部署，作為對伊朗談判施壓的一環。（圖：美國海軍）

    美軍「福特號」航空母艦打擊群在海上執行編隊飛行演訓。華府近期強化中東地區的軍事部署，作為對伊朗談判施壓的一環。（圖：美國海軍）

    美國與伊朗針對核協議的對峙持續升溫，華府將航空母艦部署至中東後，美國總統川普對伊朗拋出15天的談判期限。美國特使透露，川普對於伊朗在龐大軍事壓力下仍未屈服感到納悶，顯示這場核談判已從單純的外交斡旋，變成雙方都在試探對方會退到哪一步的極限施壓。

    根據《法新社》報導，美國與伊朗本週在阿曼的斡旋下，於日內瓦重啟談判，試圖避免爆發軍事行動。為了迫使德黑蘭就範，華府已向中東地區派遣兩艘航空母艦、多架戰機與武器裝備。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）週六接受福斯新聞（Fox News）訪問時透露，川普在發出警告後，對伊朗的立場感到好奇。

    魏科夫表示，川普理解自己有許多替代方案，但對於伊朗在面臨如此龐大的海權與海軍壓力下，為何還沒屈服感到納悶。

    特使會晤前王儲 政權更替說法引發關注

    除了軍事施壓，美方的政治動作也引發外界對政權更替的聯想。魏科夫在專訪中證實，他已在川普的指示下，與自1979年伊斯蘭革命前便未曾返回伊朗的前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）會面。巴勒維上週在慕尼黑向群眾表示，他已準備好帶領國家邁向世俗民主的未來；而川普先前也曾公開表態，認為政權更替對伊朗而言是最佳選擇。這些政治訊號的疊加，被部分觀點解讀為美方正擴大施壓的維度。

    這場伴隨軍艦壓境的談判正與時間賽跑。川普19日對伊朗下達期限，要求最多在15天內針對核計畫等疑慮達成協議。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對此表示，與華府的協議草案將在數天內準備就緒。

    然而，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）仍強硬表態，強調川普無法成功摧毀伊斯蘭共和國。目前雙方仍透過管道維持接觸，西方國家與伊朗在解除經濟制裁及核武疑慮上的後續攻防，仍待進一步的談判實證。

