    首頁 > 國際

    昂貴飛彈難對付廉價無人機 日本擬修改安保三文件增加工具

    2026/02/22 15:48 編譯孫宇青／綜合報導
    日本研判，僅用昂貴飛彈對付無人機攻擊不符成本，擬在安保文件中增加高功率雷射等新工具。（美聯社）

    日本研判，僅用昂貴飛彈對付無人機攻擊不符成本，擬在安保文件中增加高功率雷射等新工具。（美聯社）

    日本《共同社》22日獨家披露，多名政府相關人士指出，高市早苗內閣將在今年內修改三份安保相關文件，並計畫闡明強化防空網，以應對大量無人機攻擊。

    據報導，由於烏俄戰爭中投入大量無人機的戰鬥成為主流，日本為了防備突發事態，也將加緊構建攔截體制。日本自衛隊目前攔截無人機的主要設想是，使用能擊落飛機和巡弋飛彈的國產03式（Type-03）地對空中程飛彈，但首相官邸消息人士指出，當大量自殺型無人機進攻時，僅用該飛彈可能「無法充分應對」。

    隨著「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」（NDS）和「防衛力整備計畫」（FYDP）等安保三文件的修改作業進行，高市內閣考慮除了利用防空飛彈外，也利用高功率雷射擊落無人機，或以照射高功率微波的方式，使無人機喪失功能。

    曾擔任防衛大臣的人士認為，用昂貴飛彈對付廉價無人機「在成本方面不划算」。因此，出於戰鬥持續能力的觀點，包括引進新的防空飛彈和高功率雷射在內，將調整攔截體制。

    防衛省正在開發能擊落小型無人機的高功率雷射系統。在2026年度預算案中，為了應對大量無人機攻擊，作為可使電子設備失靈而出現故障的高功率微波相關研究，已編列13億日圓（約2.6億台幣）預算。

