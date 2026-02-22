美軍中東集結！伊朗仍未屈服 「川普很納悶」

魏科夫（圖）表示，川普對伊朗未在美國大軍壓境下屈服感到納悶。（路透）

美國總統川普的中東特使魏科夫21日受訪中直言，川普對於美軍已在中東大舉集結，但伊朗尚未「屈服」感到納悶。

《法新社》報導，魏科夫接受《福斯新聞》訪問時表示，川普總統在警告伊朗若不達成核協議將面臨嚴重後果後，對伊朗的立場感到納悶，「我不想用『沮喪』這個詞，因為他明白自己有很多選擇，但他納悶的是，為什麼他們沒有……我不想用『屈服』這個詞，但他們為什麼沒有屈服？」

過去1週，華府向伊朗周邊派去2艘航艦、數十架戰機和武器裝備，但同時美伊兩國也在日內瓦恢復由阿曼斡旋的會談，旨在避免軍事衝突的可能性。

魏科夫表示，「在這種壓力下，在美國擁有如此強大的海上力量和海軍力量的情況下，為什麼他們不來找我們說，『我們不需要武器，所以我們準備這樣做』？要讓他們（伊朗）接受這一點很難」。

此外，魏科夫也證實，他已在川普指示下會見在美國流亡近50年的伊朗「巴勒維王朝」65歲王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）。自1979年推翻君主制的伊斯蘭革命以來，巴勒維就再也沒有返回伊朗。

近期，巴勒維在慕尼黑向群眾表示，他已準備好帶領伊朗走向「世俗民主的未來」。此前，川普也曾表示，政權更迭對伊朗最有利。

