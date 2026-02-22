有轉機？傳伊朗願降濃縮鈾純度 美可能放棄「零鈾濃縮」立場

衛星影像公司「行星實驗室」去年12月拍攝的伊朗納坦茲核設施廢墟。（美聯社）

美國已在中東地區進行大規模軍事部署，意圖促使伊朗達成核協議。《衛報》21日引述伊朗消息人士披露，伊朗拒絕將300公斤高濃縮鈾庫存運出國，但願意降低純度。《彭博》同日引述伊朗媒體指出，美方已接受伊朗在境內繼續進行鈾濃縮的底線，意味放棄要求伊朗「零濃縮」的立場。

伊朗官方與外交消息人士21日明確表示，在與美國的核談判中，伊朗的底線是「濃縮鈾不會運出國門」，主張保留在境內持有濃縮鈾的權利。不過，為了緩解美國總統川普可能發動軍事打擊的威脅，伊朗提出願意在國際原子能總署（IAEA）監督下，將現有約300公斤、純度達60％（接近武器級）的高濃縮鈾稀釋至20％或更低純度。

伊朗外交部長阿拉奇也聲稱，美國並未要求伊朗放棄在伊朗境內進行鈾濃縮的權利，目前的談判焦點在於濃縮鈾的純度及獲准使用的離心機數量。

與此同時，《伊朗學生通訊社》（ISNA）也引用伊朗外交官說法指出，美國官員在日內瓦的談判中，已經接受伊朗關於「在境內繼續維持鈾濃縮」的底線，重點轉向德黑蘭核計畫的技術細節，例如鈾濃縮離心機的位置、規模和數量，允許伊朗在境內保留低純度的民用核能開發。報導提到，雙方目前正集中討論將濃縮鈾的純度限制在發電等級的3.67％或非常低的水準。

然而，美國駐聯合國大使瓦爾茲的說法與此相悖，堅稱美國尋求的是伊朗「零鈾濃縮」。

與伊朗外交部關係密切的伊朗律師納斯里（Reza Nasri）警告，如果伊朗在核問題仍可透過公平公正的外交途徑解決的情況下遭到攻擊，其他地區國家必然會得出一個結論：核武是嚇阻美國和以色列的唯一真正手段。

