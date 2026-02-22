自古以來？美大使拿聖經稱以色列「有權占領全中東」 阿拉伯國家暴怒

美國駐以色列大使哈克比。（美聯社）

美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）近日在一場訪談中，宣稱依據《聖經》記載，以色列有權占領「幾乎整個中東地區」。此番基於宗教解釋的擴張論調，隨即遭到沙烏地阿拉伯、埃及等多個阿拉伯國家聯合譴責。儘管美國總統川普曾承諾將阻止以色列併吞西岸，但駐外使節的激進言論已引發中東局勢劇烈震盪，各國紛紛要求華府出面說明立場。

據《美聯社》報導，哈克比於週五（20）接受保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）訪談。卡爾森在節目中援引《聖經：創世記》內容指出，亞伯拉罕的後裔應獲得從埃及尼羅河到伊拉克幼發拉底河之間的廣大土地（涵蓋現今以色列、約旦、敘利亞、黎巴嫩、埃及及沙烏地阿拉伯與伊拉克部分地區），並詢問以色列是否擁有該土地的主權，哈克比竟隨即回應：「若他們全部拿走也沒關係。」

此番言論一出，立即引發阿拉伯世界強烈憤怒。沙烏地阿拉伯外交部痛批哈克比的說法是極端主義言辭且「絕對不可接受」；埃及外交部則直指這是對國際法的「公然挑釁」，強調以色列對於巴勒斯坦被占領土或其他阿拉伯土地完全沒有主權。阿拉伯國家聯盟（League of Arab States）亦發表聲明指出，這種極端言論，只會激化宗教與民族情仇，無助於區域和平。

現年69歲的哈克比身為福音派基督徒，長期堅定支持以色列定居點運動，並公開反對建立巴勒斯坦國的「兩國方案」。雖然他在訪談中補充，以色列目前並未尋求擴張領土，且有權在合法持有的土地上獲得安全保障，但其將聖經預言政治化的解讀，已觸動各國對以色列擴張野心的警戒紅線。

儘管川普曾多次向國際社會保證將阻止以色列併吞西岸，但哈克比的立場顯然與白宮官方對外宣稱的節制態度背道而馳，目前美以官方皆尚未對此爭議發表正式評論。

