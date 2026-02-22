川普善意？派醫療船赴格陵蘭 稱可照顧「未被妥善照護」病人

美國總統川普（右2）宣布將派遣一艘醫療船前往格陵蘭，他在文章中也提到了路易斯安那州長蘭德里（左1）。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）今（22）日宣布，他將派遣一艘醫療船前往格陵蘭，以便照顧許多「未被妥善照護」的病人。

《路透》報導，川普在他的社群平台Truth Social發文說：「正與路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）合作，我們將派遣一艘很讚的醫療船前往格陵蘭，去照顧那裡眾多生命但沒有被好好照護的人們。船在路上了！！！」

白宮或蘭德里的辦公室都尚未回應媒體對於這則文章的提問，例如派遣醫療船是否是丹麥或格陵蘭方面的要求，又或者有哪些病患需要協助。

川普發布這篇文章的數小時前，丹麥的聯合北極司令部（Joint Arctic Command）才宣布已從格陵蘭水域的美軍潛水艇撤離一名需要緊急醫療協助的乘員。

美國海軍目前擁有兩艘醫療船，分別是慈悲號（USNS Mercy）與安慰號（USNS Comfort），但這兩艘船隻的駐地都不是路易斯安那州。

