日本「雪合戰」躍上國際舞台 力拚成為冬奧正式項目

雪合戰的本質是丟雪球大戰，但不光憑藉蠻力，也考驗團隊默契。（法新社）

義大利米蘭冬季奧運競賽之際，日本第37屆昭和新山國際「雪合戰」（Yukigassen）也在北海道壯瞥町熱鬧登場。這項始於1989年、本質上是雪球大戰的運動逐漸發展成一項正式運動項目，並懷揣著前進冬奧的夢想。

《法新社》22日報導，雪合戰類似「有組織的躲避球」加上「奪旗攻防戰」，比賽採3局2勝制，兩隊加上後備各7人，每局3分鐘，利用雪牆掩護，以特製機器製作的90顆雪球擊倒對手或拔取對方旗幟。核心精神在於團隊配合、精準投擲與戰術布局。

日本雪合戰協會強調，在賽場上蠻力並不足以取勝，更多的是「心理挑戰」。48歲的公務員高橋俊弘（Toshihiro Takahashi，音譯）賽後汗流浹背地表示：「被擊中時，確實很疼，但最受打擊的還是自尊心。」

曾幾何時，遊客蜂擁而至壯瞥町，只為享受當地的溫泉，但1977年有珠山在密集地震後火山爆發，使當地的旅遊業戛然而止。當地居民為了重振小鎮輝煌，四處奔波。有一天，他們看到一群遊客在雪地裡玩得不亦樂乎，靈光一閃：「如果這項兒童遊戲能夠拯救小鎮呢？」

賽事組委會主席阿野雄二（Yuji Ano，音譯）表示，這是一種原始的運動，幾乎是人類的本能，「我們的祖先肯定也做過同樣的事情，這是人類歷史上最古老的冬季運動，早在滑冰或滑雪之前，人類就已開始互扔雪球，這正是它最大的魅力所在」。

在確定方向後，剩下的就是制定規則、研發專用頭盔，以及發明製作雪球的機器。1992年，這項運動傳到澳洲，隨後又傳入芬蘭，芬蘭於1995年成立國家雪合戰協會。此後，雪合戰在北歐其他地區、俄羅斯和北美等地迅速流行起來，目前已有13國展開這項運動。

為了充分利用雪合戰的國際影響力，相關官員希望將其納入冬奧項目。阿野指出，今年米蘭冬奧團體項目寥寥無幾，但有超過1000名運動員來到北海道參賽，只是在118支參賽隊伍中，沒有一支是外國隊伍。

55歲的Atasu打雪合戰已超過30年，他坦言招募球員變得非常困難，「（日本）人口正在減少，打雪合戰的人也愈來愈少。我們必須推廣雪合戰，努力吸引更多人參與。

為了增加註冊球員的數量，並爭取國際奧委會的支持，這項運動出乎意料地不得不放棄雪地場地。人造雪球的出現使得這項運動可以在體育館或沙灘上進行，將一項季節性的比賽變成一項全年皆可進行的全球性運動。

但阿野警告，另一個阻礙奧運夢想的重大問題是，複雜的裁判制度使得培訓新裁判變得困難，「每場比賽都有8名裁判，在3分鐘的比賽中，可能有180個雪球在空中飛舞。要準確評判比賽結果幾乎是不可能的，只要這個問題沒有解決，就很難爭取奧運資格。

