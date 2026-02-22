中獎4億元彩券留在美國OK超商內！ 總部和店經理打官司爭奪

美國亞利桑那州OK超商，有1注中了1280萬美元的彩券留在店內，由店經理自行買走，OK總部對此提告要求確認彩券所有權。（法新社）

這錢是誰的？美國亞利桑那州馬里科帕郡史考茲谷（Scottsdale）的OK超商，去年11月24日有顧客下單印出但未購買的彩券留在店內，最終中了1280萬美元（約新台幣4億元）大獎。不過，店經理在得知中獎後自行買走彩券，OK總部如今展開訴訟，希望由法院裁定彩券歸屬。

據亞利​​桑那州電視台《KPNX》報導，這間OK的員工當天上班時遇到顧客要85注The Pick彩券，每注1美元（約新台幣31.5元），但在印出後客人只買了60注，還剩下25注就留在櫃台上。

店經理加維茨（Robert Gawlitza）隔天來上班時，驚覺The Pick頭獎在店內開出，號碼分別為3、13、14、15、19、26，連忙掃描桌上的彩券，果然有1張完全對中。加維茨並未向他人說明此事，而是等到下班後脫掉制服買走中獎彩券。

OK方面很快就查出The Pick大獎是被自家人買走，旋即將彩券追回由總部保管，並要求法院確認彩券是誰的。OK超商指出，亞利桑那州法規明確記載，如果顧客並未付款，那麼彩券的所有權應該歸屬於零售商。

據了解，The Pick為亞利桑那州在州內發行的彩券，1280萬美元為歷來第4大、自2019年以來的最大獎，中獎者必須在開獎後的180天內兌換，這張彩券的兌獎期限為今年5月23日。

