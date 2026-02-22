離譜畫面曝光！ 美國女子無法登機就棄狗 警員出手改寫悲劇

2歲的黃金貴賓犬被狠心飼主遺棄在拉斯維加斯機場的報到櫃台。（擷取自LVMPD臉書）

美國拉斯維加斯發生一起棄養事件，一隻2歲黃金貴賓犬（goldendoodle）日前在哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport，LAS）報到櫃檯遭飼主遺棄，原因竟是未備妥文件無法登機。所幸參與處理的警員伸出援手，讓這起令人心碎的事件出現溫馨結局。

綜合外媒報導，該名女性飼主於2月2日晚間準備登機時，因未申請服務犬證明被告知狗狗無法上機。沒想到她竟直接將狗繫在捷藍航空（JetBlue）報到櫃台的行李測量架旁，隨即走向登機門，留下困惑的狗狗在原地。

航空公司人員表示，若以服務犬名義攜帶動物搭機，必須事先完成線上文件申請。由於該名女子未辦妥手續，無法取得登機資格。警方獲報後在機場內將其逮捕。女子辯稱，狗身上裝有定位裝置，暗示將牠留在原地並無大礙，還會自行回到她身邊。警方指出，女子面臨棄養及拒捕指控，且事後並未表達領回意願。

拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）21日在臉書分享後續消息，當初到場處理的警員布萊克（Skeeter Black）已與家人正式領養這隻狗，並將牠命名為「Jet Blue」。照片中，狗狗在新主人身旁神情放鬆。警方表示，這起原本令人難過的事件，最終成為社區同理心與善意的展現。

當時參與救援的警員布萊克決定收養這隻可憐的小狗。（擷取自LVMPD臉書）

