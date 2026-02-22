為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    離譜畫面曝光！ 美國女子無法登機就棄狗 警員出手改寫悲劇

    2026/02/22 15:35 即時新聞／綜合報導
    2歲的黃金貴賓犬被狠心飼主遺棄在拉斯維加斯機場的報到櫃台。（擷取自LVMPD臉書）

    2歲的黃金貴賓犬被狠心飼主遺棄在拉斯維加斯機場的報到櫃台。（擷取自LVMPD臉書）

    美國拉斯維加斯發生一起棄養事件，一隻2歲黃金貴賓犬（goldendoodle）日前在哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport，LAS）報到櫃檯遭飼主遺棄，原因竟是未備妥文件無法登機。所幸參與處理的警員伸出援手，讓這起令人心碎的事件出現溫馨結局。

    綜合外媒報導，該名女性飼主於2月2日晚間準備登機時，因未申請服務犬證明被告知狗狗無法上機。沒想到她竟直接將狗繫在捷藍航空（JetBlue）報到櫃台的行李測量架旁，隨即走向登機門，留下困惑的狗狗在原地。

    航空公司人員表示，若以服務犬名義攜帶動物搭機，必須事先完成線上文件申請。由於該名女子未辦妥手續，無法取得登機資格。警方獲報後在機場內將其逮捕。女子辯稱，狗身上裝有定位裝置，暗示將牠留在原地並無大礙，還會自行回到她身邊。警方指出，女子面臨棄養及拒捕指控，且事後並未表達領回意願。

    拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）21日在臉書分享後續消息，當初到場處理的警員布萊克（Skeeter Black）已與家人正式領養這隻狗，並將牠命名為「Jet Blue」。照片中，狗狗在新主人身旁神情放鬆。警方表示，這起原本令人難過的事件，最終成為社區同理心與善意的展現。

    當時參與救援的警員布萊克決定收養這隻可憐的小狗。（擷取自LVMPD臉書）

    當時參與救援的警員布萊克決定收養這隻可憐的小狗。（擷取自LVMPD臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播