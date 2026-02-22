快速通關沒了！美政府停擺波及機場 旅客安檢恐大排長龍

美國聯邦政府局部停擺僵局愈演愈烈，國土安全部於今日宣布，即日起全面暫停「TSA PreCheck」與「全球入境」等機場快速通關計畫。（美聯社）

美國聯邦政府局部停擺僵局愈演愈烈，國土安全部（DHS）於今（22）日宣布，即日起全面暫停「TSA PreCheck」與「全球入境」（Global Entry）等機場快速通關計畫。此舉預計將導致全美機場安檢效率大幅滑坡，嚴重衝擊旅客出入境的便利性。

據《美聯社》報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中措辭強硬地表示：「政府停擺正帶來嚴重的社會後果。」她解釋，受限於預算缺口，運輸安全管理局（TSA）及海關與邊境保護局（CBP）必須將有限資源優先投入一般旅客的安檢作業，因此不得不停止給付費註冊會員的各項快速通關及特惠服務。這意味著過去享有免脫鞋、免取出筆電等快速流程的旅客，現在必須與大眾一同排隊接受常規檢查。

這場行政僵局的核心，源於民主黨與白宮在預算案上的深度分歧。民主黨要求針對川普總統驅逐移民行動中的核心業務進行調整，雙方互不相讓，導致國土安全部自2月14日起因缺乏撥款法源而陷入局部關門。

川普政府隨後祭出的這項行政反制措施，隨即遭到聯邦眾議院國土安全委員會民主黨人的嚴厲抨擊。民主黨團在社群媒體上指責川普政府正「惡意削弱」維繫旅行順暢與安全的關鍵計畫，並質疑當局是「刻意蓄意癱瘓民眾的旅行計畫」。

隨著該聲明生效，全美各大樞紐機場預計將湧現大量人龍。建議計畫出入美國的旅客建議提早二至三小時到達機場，並隨時留意最新的安檢公告，以防因排隊過久而延誤行程。

