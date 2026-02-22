2/22貓之日！「貓咪經濟」逼近3兆日圓 規模堪比大阪世博

2月22日是「貓之日」。示意圖。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2月22日是「貓之日」（猫の日、ネコの日），為日本寵物食品協會於1987年設立，日期來自貓咪叫聲「喵」（ニャン）與數字「2」的日文諧音，每年這段期間，許多業者看準卡哇伊毛茸茸商機，推出各式各樣的商品或活動。最新數據顯示，日本今年與貓咪有關的經濟效益將逼近3兆日圓（約新台幣6204億），逼近大阪萬博總經濟效益。

綜合日媒報導，「貓咪經濟學」（ネコノミクス）源自日本民間模仿「安倍經濟學」所創作新詞，自2015年開始，日本學者與媒體會以該詞形容每一年貓熱潮所帶來的經濟效益。目前日本全國飼養約900多萬隻貓咪，去年貓咪經濟學帶來2兆9086億日圓（約新台幣6014億元）經濟效益，顯示貓熱潮對日本消費市場具有相當規模的影響。

曾分析「大谷翔平」與「賞櫻」經濟效益聞名，近年熱衷研究貓咪經濟學的關西大學名譽教授宮本勝浩，透過日本寵物食品協會提供一隻貓咪的平均飼養成本等相關數據，以及綜合分析消費者在寵物照護費、觀光旅遊等相關支出，推估今年（2026）貓咪經濟學將為日本帶來約2兆9488億日圓（約新台幣6098億元）的經濟收益。

宮本勝浩指出，相較於11年前，該規模增加約6000億日圓（約新台幣1240億元）。另外，與總經濟效益號稱達3兆6000億日圓（約新台幣7445億元）的2025大阪關西世博相比，貓咪經濟學已達其8成。宮本勝浩認為，受到急速通膨影響，貓咪經濟學短期內經濟效益，將維持在相對較高的水準；一旦物價回穩，成長動能恐將減弱或下滑。

