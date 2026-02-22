美國特斯拉自動駕駛撞死人 二審維持76億元賠償

特斯拉搭載自駕系統的Model S，於2019年發生撞人1死1重傷事故，法院二審維持2億4260萬美元賠償。（路透）

美國男子麥基（George McGee），2019年駕駛搭載自駕系統的特斯拉Model S外出，在佛州撞上站在路邊的情侶導致1死1重傷，去年8月一審陪審團裁定特斯拉須賠償情侶2億4260萬美元（約新台幣76.5億元），本月20日二審維持原判。

據《路透》報導，麥基所駕駛的Model S時速為100公里，他在開啟增強版自動輔助駕駛（Enhanced Autopilot）時，彎腰找尋掉落的手機，但車輛偏離道路撞向路旁，使得22歲的女子萊昂（Naibel Benavides Leon）當場死亡，她的男友安古洛（Dillon Angulo）則傷勢嚴重。

全案進入訴訟後，陪審團認定特斯拉對事故負有33％的責任，需賠償萊昂家屬1950萬美元、安古洛2310萬美元，外加2億美元的懲罰性賠償，由萊昂家屬與安古洛平分，至於駕駛麥基已和受害者達成和解。

這是美國聯邦陪審團首次就自駕系統致命事故做出裁決，特斯拉對此不服上訴，指稱麥基有危險駕駛行為，應該承擔全部責任，特斯拉的懲罰性賠償金應為0元。

不過，佛州邁阿密法官布魯姆（Beth Bloom）20日表示，特斯拉沒有提交任何新的證據來推翻原判，因此維持一審判決，特斯拉方面預計還會繼續上訴。

