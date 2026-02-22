為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國特斯拉自動駕駛撞死人 二審維持76億元賠償

    2026/02/22 13:23 即時新聞／綜合報導
    特斯拉搭載自駕系統的Model S，於2019年發生撞人1死1重傷事故，法院二審維持2億4260萬美元賠償。（路透）

    特斯拉搭載自駕系統的Model S，於2019年發生撞人1死1重傷事故，法院二審維持2億4260萬美元賠償。（路透）

    美國男子麥基（George McGee），2019年駕駛搭載自駕系統的特斯拉Model S外出，在佛州撞上站在路邊的情侶導致1死1重傷，去年8月一審陪審團裁定特斯拉須賠償情侶2億4260萬美元（約新台幣76.5億元），本月20日二審維持原判。

    據《路透》報導，麥基所駕駛的Model S時速為100公里，他在開啟增強版自動輔助駕駛（Enhanced Autopilot）時，彎腰找尋掉落的手機，但車輛偏離道路撞向路旁，使得22歲的女子萊昂（Naibel Benavides Leon）當場死亡，她的男友安古洛（Dillon Angulo）則傷勢嚴重。

    全案進入訴訟後，陪審團認定特斯拉對事故負有33％的責任，需賠償萊昂家屬1950萬美元、安古洛2310萬美元，外加2億美元的懲罰性賠償，由萊昂家屬與安古洛平分，至於駕駛麥基已和受害者達成和解。

    這是美國聯邦陪審團首次就自駕系統致命事故做出裁決，特斯拉對此不服上訴，指稱麥基有危險駕駛行為，應該承擔全部責任，特斯拉的懲罰性賠償金應為0元。

    不過，佛州邁阿密法官布魯姆（Beth Bloom）20日表示，特斯拉沒有提交任何新的證據來推翻原判，因此維持一審判決，特斯拉方面預計還會繼續上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播