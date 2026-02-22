連自家提名人都不挺！ 川普關稅案凸顯保守派分歧 牽動總統權限界線爭議

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴並發表談話。最高法院日前就其關稅政策作出裁決，引發保守派大法官對行政權限界線的分歧。（路透）

美國最高法院保守派大法官在總統川普緊急關稅案中罕見爆發法理分歧，顯示司法體系對行政權限界線的看法出現差異。這項以6比3退回關稅政策的裁決，打破了外界對保守派絕對多數的鐵板印象，並可能影響未來涉及總統權限案件的走向。

根據《紐約時報》報導，首席大法官羅伯茲（John G. Roberts Jr.）撰寫的多數意見指出，總統未經國會批准，即利用緊急法案對幾乎所有美國貿易夥伴徵收關稅，已超越其權限。羅伯茲與3位自由派大法官，以及川普提名的戈蘇奇（Neil M. Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）共同促成此裁決；另外3名保守派大法官則提出不同意見。

請繼續往下閱讀...

在裁決公布後的記者會上，川普對投下反對票的大法官表達強烈不滿，稱他們缺乏為國家做正確之事的勇氣。他特別點名戈蘇奇與巴瑞特，指責兩人加入多數派是令其家族蒙羞的決定，並公開感謝提出異議的卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）等3名保守派大法官。這項裁決否決川普的關稅政策，被部分學者解讀為，最高法院並非必然支持行政部門的立場。

保守派法理分歧 聚焦重大問題原則

這場表決揭露了保守派內部對總統緊急授權與國會角色的認知差異。爭議核心在於是否適用重大問題原則（major questions doctrine）：也就是說，影響全國經濟的大事不能只靠總統一句話決定，必須回到國會明確授權。即便在多數派內部，對是否適用該原則仍存在不同看法。

羅伯茲與戈蘇奇傾向限縮行政權力並捍衛立法權，但卡瓦諾等異議派則認為，在外交事務與國家緊急狀態領域，法院應給予總統更多彈性空間。威廉與瑪麗學院（William & Mary）法學教授阿德勒（Jonathan Adler）分析，這項分裂的裁決突顯保守派在理解行政權力及其與國會關係的輪廓上，存在重要且微妙的差異。

牽動未來案件走向 總統擴權面臨界線爭議

此次關稅案是最高法院首度對川普新任期政策合法性做出最終判決。哈佛大學（Harvard University）法學教授高史密斯（Jack Goldsmith）指出，這份意見書打破了法院被總統完全掌控的觀念，讓最高法院處理川普第二任期行政權力議題的方法變得更清晰且細緻。

法院未來仍需審理川普是否有權解雇聯邦準備理事會（Fed）成員，以及終止出生公民權等重大案件。前布希（George W. Bush）政府法務代表加雷（Gregory G. Garre）評估指出，由於法院仍有多宗涉及行政權的重大案件待審，現在斷定總統在此任期的司法勝負仍言之過早。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法