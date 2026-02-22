為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國45年來最致命雪崩釀9死 搜救隊全數尋獲遺體

    2026/02/22 13:05 即時新聞／綜合報導
    加州地方當局表示，遇難的9名滑雪客遺體已全數尋獲，結束搜救行動。事發區域也被暫時關閉。（美聯社）

    美國加州內華達山脈卡斯爾峰（Castle Peak），於當地時間17日中午發生雪崩，造成15名滑雪客9死6傷，是美國45年來最致命雪崩事故。地方當局21日表示，遇難的9名滑雪客遺體已全數尋獲，結束搜救行動。

    根據《美聯社》報導，搜救人員已找到8名罹難者遺體，在雪崩發生後，持續失蹤並被推定死亡的滑雪客遺體也被找到。加州內華達郡（Nevada County）警長哈克（Dennis Hack）指出，這名失蹤滑雪客最後是在其他罹難者附近被發現，因為17日發現其他罹難者時能見度極低，所以當下並沒有發現他。

    這場雪崩發生於17日上午11點30分左右，當時有6名倖存者發出求救信號，表示這場雪崩突如其來，雪崩範圍大約有一座足球場的面積。據了解，這支15人隊伍由11名滑雪客及4名嚮導組成，由於當時是內華達山脈之旅的最後一天，為了避開即將到來暴風雪，他們決定提前結束行程。

    哈克表示，救難人員在接收到求救電話後6小時才抵達現場，並分成兩條路線救援，在尋獲5具遺體後，因為大雪紛飛、仍有雪崩風險，直到21日才將罹難者遺體全數尋獲並運離現場。

    太浩國家森林保護區管理處主管費崔耶（Chris Feutrier）表示，事發林地區域將持續關閉至3月中旬，等到調查結束後就會恢復公眾通行。

