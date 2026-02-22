為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄烏戰爭將滿4週年 2000人巴黎街頭聲援烏克蘭

    2026/02/22 09:45 中央社
    俄烏戰爭將滿4周年，法國巴黎街頭數以百計民眾參加支持烏克蘭遊行。（法新社）

    俄烏戰爭將滿4周年,法國巴黎街頭數以百計民眾參加支持烏克蘭遊行。(法新社)

    俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿4週年，警方表示，約2000人今天在法國巴黎上街遊行，表達對烏克蘭的支持。

    法新社報導，示威群眾在巴黎街頭高喊「我們支持烏克蘭對抗正在摧毀它的（俄羅斯總統）普廷（Vladimir Putin）」，以及「遭凍結的俄羅斯資產必須被沒收，它們屬於烏克蘭」。

    法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）告訴記者，自俄軍於2022年2月24日發動全面入侵以來，「公共輿論對烏克蘭的支持始終強勁，從未動搖」。

    數年前移居法國的烏克蘭人克里沃舍亞（Irina Kryvosheia）說，她「由衷感謝」到場聲援烏克蘭的民眾。

    克里沃舍亞說，這場集會「提醒世人，過去4年發生的一切並不正常，也不正確」。

    克里沃舍亞透露，她每天都與住在基輔的父母保持聯繫。他們告訴她，在俄軍對基輔進行密集轟炸後，有連續好幾天沒有暖氣、電力與自來水可用。

    自今年初以來，人道組織「烏克蘭醫療援助委員會」（Comite d'Aide Medicale Ukraine）已向烏克蘭運送約40台發電機，以支援當地基礎設施。

    俄羅斯揮軍烏克蘭引發二戰以來歐洲最血腥、最具破壞性的衝突，震撼國際社會。

    這場戰爭已在兩國造成數以萬計平民和數十萬軍人喪生，數百萬難民逃離家園，大片地區在戰火中滿目瘡痍。

    俄羅斯目前控制烏克蘭近20%領土，並猛轟烏國能源設施，導致嚴重能源危機持續延燒。

