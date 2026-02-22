義大利器官移植運輸不當 心臟被凍傷釀2歲童死亡

義大利2歲男童接受心臟移植，但捐贈者的心臟在運輸過程被乾冰凍傷，使得男童換上受損心臟後離世。圖為男童母親。（路透）

義大利2歲男童多米尼科（Domenico）去年12月下旬接受心臟移植，孰料捐贈者的心臟在運輸過程中保存不當，遭到乾冰凍傷，使得多米尼科換上受損的心臟後情況惡化，於當地時間2月21日上午9時30分離世。

據《BBC》報導，多米尼科家族委任律師佩特魯齊（Francesco Petruzzi）表示，這顆心臟是從波札諾運送到拿坡里，路程約800公里，但心臟被放在不合適的容器裡，直接接觸到乾冰後造成組織凍傷，而且沒有溫度計來提醒低溫情況。

多米尼科移植凍傷的心臟後，一直靠著維生系統維持生命，但最終還是回天乏術，他的母親梅爾科利諾（Patrizia Mercolino）曾向教皇求助，可惜沒有奇蹟出現。

梅爾科利諾悲傷地表示，一切都結束了，多米尼科真的走了，她之後將以小孩的名義成立基金會，為所有無法進行器官移植的兒童提供幫助，並支持所有醫療疏失事件的受害者。

這起事件在義大利引發民眾憤怒，並且驚動到了總理梅洛尼（Giorgia Meloni），她向多米尼科的父母和親屬致哀，強調當局一定會釐清這起醫療過失，檢方目前已立案調查6名相關醫護人員。

