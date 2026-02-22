為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    匈牙利擋歐盟援烏900億歐元貸款　供油未恢復前不放行

    2026/02/22 04:00 中央社

    匈牙利外交部長西亞爾托表示，匈牙利將阻擋歐洲聯盟向烏克蘭發放預計900億歐元貸款的計畫，直到俄羅斯透過「友誼」（Druzhba）輸油管的石油供應恢復為止。

    由於烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機攻擊友誼輸油管導致管線受損，自1月27日以來，俄國經由這條輸油管向匈牙利與斯洛伐克運送的石油已中斷。該管線負責將俄羅斯原油經由烏克蘭領土輸送至中歐地區。

    匈牙利與斯洛伐克均指控烏克蘭蓄意延遲供應，但未提出具體證據。本週，這兩國因自身石油供應中斷，也都停止向烏克蘭出口柴油。歐盟採行禁止從俄羅斯進口原油的政策，不過匈牙利和斯洛伐克都獲得暫時豁免權。

    美聯社報導，西亞爾托（Péter Szijjártó）昨天晚上在社群媒體發布影片，指責烏克蘭藉由未恢復石油運輸「勒索」匈牙利。他表示，匈牙利政府將阻擋歐盟去年12月核准、為協助基輔當局因應未來兩年軍事與經濟需求的巨額無息貸款。

    自俄國2022年2月24日對烏克蘭發動戰爭以來，歐洲幾乎所有國家都大幅減少或停止進口俄羅斯能源。但匈牙利與斯洛伐克這兩個歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，仍持續甚至增加俄羅斯石油及天然氣供應。

    歐盟27個會員國中，並非所有國家都同意參與對基輔的900億歐元貸款方案。匈牙利、斯洛伐克和捷克3國反對該計畫，選擇不加入該筆貸款的擔保機制，但之前曾達成不阻撓貸款的協議，且獲承諾不會受到任何財務衝擊。（編譯：徐崇哲）1150222

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播