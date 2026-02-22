匈牙利擋歐盟援烏900億歐元貸款　供油未恢復前不放行

匈牙利外交部長西亞爾托表示，匈牙利將阻擋歐洲聯盟向烏克蘭發放預計900億歐元貸款的計畫，直到俄羅斯透過「友誼」（Druzhba）輸油管的石油供應恢復為止。

由於烏克蘭官員表示，俄羅斯無人機攻擊友誼輸油管導致管線受損，自1月27日以來，俄國經由這條輸油管向匈牙利與斯洛伐克運送的石油已中斷。該管線負責將俄羅斯原油經由烏克蘭領土輸送至中歐地區。

匈牙利與斯洛伐克均指控烏克蘭蓄意延遲供應，但未提出具體證據。本週，這兩國因自身石油供應中斷，也都停止向烏克蘭出口柴油。歐盟採行禁止從俄羅斯進口原油的政策，不過匈牙利和斯洛伐克都獲得暫時豁免權。

美聯社報導，西亞爾托（Péter Szijjártó）昨天晚上在社群媒體發布影片，指責烏克蘭藉由未恢復石油運輸「勒索」匈牙利。他表示，匈牙利政府將阻擋歐盟去年12月核准、為協助基輔當局因應未來兩年軍事與經濟需求的巨額無息貸款。

自俄國2022年2月24日對烏克蘭發動戰爭以來，歐洲幾乎所有國家都大幅減少或停止進口俄羅斯能源。但匈牙利與斯洛伐克這兩個歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，仍持續甚至增加俄羅斯石油及天然氣供應。

歐盟27個會員國中，並非所有國家都同意參與對基輔的900億歐元貸款方案。匈牙利、斯洛伐克和捷克3國反對該計畫，選擇不加入該筆貸款的擔保機制，但之前曾達成不阻撓貸款的協議，且獲承諾不會受到任何財務衝擊。（編譯：徐崇哲）1150222

