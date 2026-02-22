為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    反擊最高法院裁決 川普宣布全球關稅加碼至15％

    2026/02/22 01:57 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普在社群媒體宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。（彭博）

    美國總統川普（Donald Trump）再次對全球貿易政策祭出重磅打擊。在美國最高法院裁定其原有的「對等關稅」機制違法後數小時，川普隨即展開強力反擊，於週六在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。

    最高法院於週五作出裁決，認定川普政府徵收關稅的部分機制違法，此舉被視為對其貿易議程的重大打擊。然而，川普顯然不打算退縮，他在社群貼文中抨擊法院的決定「荒謬且反美」。

    川普強調，作為美利堅合眾國總統，他將立即採取行動，將全球關稅稅率提升至「法律允許且經過法理檢驗」的15%水平。他主張，相較於先前被判定違法的機制，這項新調整具有更穩固的法律基礎，能確保貿易議程繼續推行。

    川普在貼文中措辭強烈，指出許多國家幾十年來一直在「剝削（ripping off）」美國，卻從未受到懲罰。他自豪地表示，直到他上任後才扭轉此局面，並重申15%的稅率是為了落實「讓美國再次偉大」的承諾。

    根據川普週五晚間簽署的行政命令，10%的關稅原定將於2月24日生效，但白宮尚未回覆總統何時簽署更新版行政命令的詢問。

    川普週六在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。（擷自「Truth Social」）

