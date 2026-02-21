小蝦米對抗大鯨魚！紐約酒商挑戰川普關稅 迎最高法院判決勝利

挑戰川普政府大規模關稅措施的首席原告、紐約VOS Selections公司負責人施瓦茨。（美聯社檔案照）

當美國總統川普去年宣布將美國有效關稅率推升至1930年代以來最高水準時，多數大型企業選擇沉默以對。然而，一家紐約小型葡萄酒進口商卻挺身而出，成為推翻川普總統大規模關稅令訴訟的代表人物，並在20日獲得美國最高法院的終審勝利。

位於紐約的VOS Selections公司負責人施瓦茨（Victor Schwartz），成為挑戰川普政府大規模關稅措施的首席原告。最高法院20日裁定，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）大幅加徵關稅的作法違法，認定行政部門逾越法定授權範圍。

施瓦茨最初對於擔任訴訟代表心存顧慮。他在親友牽線下，與傾向自由意志主義的非營利法律機構「自由司法中心」取得聯繫。該機構正籌備對政府動用IEEPA單方面徵稅的合法性提出司法挑戰。

在與數十家小企業溝通後，律師團隊決定由施瓦茨出面擔任首席原告。2025年4月14日，「VOS Selections, Inc. v. Trump」一案正式提起訴訟，後與12個州及教育用品公司Learning Resources的相關案件併案審理。

施瓦茨坦言，當時美國企業界普遍觀望，使他感到自己彷彿成為阻止政策擴張的「最後一道防線」。

VOS Selections從16個國家進口葡萄酒與烈酒，自川普去年4月2日宣布新關稅措施的日子稱為「解放日」以來，公司已至少支付六位數美元的額外關稅成本。施瓦茨指出，小型進口商無法像跨國企業般透過規模經濟或財務緩衝吸收衝擊，也難以單純將成本完全轉嫁至消費者端，「我們不能任意漲價」。施瓦茨表示，過去一年公司必須多次重新檢視產品目錄與報價策略，營運壓力顯著上升。

提告期間，施瓦茨承受來自簡訊與電子郵件的持續攻擊，公司辦公室甚至需長期上鎖。他坦言，挑戰當今世界最具權力的政治人物並非沒有風險。與他並肩作戰的Learning Resources執行長沃登伯格則自付高達七位數美元律師費。他直言，提告動機相當直接：「我負擔不起他們想加在我身上的稅。」

法界人士分析指出，許多大型企業之所以選擇觀望，與行政部門可能針對個別公司施壓或提供豁免有關。判決出爐後，包括好市多在內的多家企業已另行提告，以確保自身退稅權益。

對於其他企業可能在勝訴後受益，施瓦茨態度坦然。他說：「有時候，需要一根小小的火柴點燃整把火焰。我願意扮演這個角色，也為此感到驕傲。」為慶祝這場得來不易的勝利，他表示將開啟一瓶珍藏已久的教皇新堡紅酒，為這段法律抗爭的階段性成果喝上一杯。

